Eurocoupe (H/J7) : Bourg-en-Bresse termine par une défaite face à Joventut

Deux clubs français pour Joventut



BASKET - EUROCOUPE (H) / GROUPE A

7eme journée

Classement du Groupe A

La JL a raté sa « finale. »En Catalogne, au Palau Municipal d'Esports, les locaux n'ont en effet laissé aucune change aux Burgiens dans ce match entre deux équipes déjà qualifiées, comptant pour la 7eme journée de la compétition, alors que la 1ere place était en jeu. Si le premier quart-temps a été plutôt équilibré (18-15),Si la Jeu est revenue à dix longueurs après le retour des vestiaires, malgré un pic à +18 en leur défaveur, la suite a à nouveau été à l'avantage des Espagnols, plus dominateurs dans l'ensemble., alors que le Serbe Danilo Andjusic a encore une fois été le meilleur marqueur de Bourg-en-Bresse avec 16 unités. Au final, la formation française s'est donc inclinée de 15 points en Catalogne et devra donc se contenter de la 3eme place de son groupe derrière leur bourreau du soir et l'Unics Kazan.De leur côté, en terminant en tête du groupe A, Joventut sera avec Malaga, Monaco et Nanterre dans le groupe E et fera figure de favori pour une place en quarts de finale de la coupe d'Europe.Andjusic (16), Asceric (13), Courby (11), Allen (10), Omic (10), Scrubb (9), Pelos (4) et Benitez (2)- Bourg-en-Bresse : 90-75Bahcesehir Istanbul 2V-8DVenise 2V-8D