Eurocoupe (H/J3) : Deuxième défaite en trois matchs pour Boulogne-Levallois

Après Ankara, Boulogne-Levallois a une nouvelle fois chuté hors de ses bases en Eurocoupe. Sur le terrain du Lokomotiv Kuban Krasnodar, invaincu lors des deux premières journées, les hommes de Vincent Collet se sont battus mais ont dû s’avouer vaincus au bout des 40 minutes. Une rencontre que les Russes, emmenés par Johnathan Motley (30 points, 10 rebonds) ont très bien démarré avec un 6-0 inaugural qui a donné le ton mais l’écart n’a dépassé les dix points qu’à un peu plus d’une minute de la fin du premier quart-temps. Will Cummings (24 points, 7 rebonds, 9 passes) et Miralem Halilovic (12 points) ont alors pu ramener les Metropolitans à sept longueurs. Pendant l’essentiel du deuxième quart-temps, l’écart a tourné autour de cette barre de dix points puis, pendant un peu plus de trois minutes, les joueurs de Boulogne-Levallois ont pris vague sur vague avec un 12-0 qui a permis au Lokomotiv Kuban Krasnodar de s’envoler. Vexés, les Franciliens ont tout de même réagi et terminé la première mi-temps sur un 7-0 pour revenir à douze points.

Boulogne-Levallois n’a pas tenu le rythme

Sur leur lancée, les coéquipiers de Vince Hunter (21 points, 12 rebonds) ont poursuivi l’effort vu en toute fin de deuxième quart-temps pour faire douter le club russe. Le résultat a été dix minutes très équilibrées que les Metropolitans ont fini par remporter de cinq points pour aborder le dernier quart-temps avec un retard de seulement sept longueurs. Toutefois, sous l’impulsion de Darius Thompson (15 points, 11 passes), le Lokomotiv Kuban Krasnodar a mis tout en œuvre pour aller chercher une troisième victoires en trois journées d’Eurocoupe. Dès les premiers instants de cette dernière période, l’écart a de nouveau dépassé les dix points pour ne jamais redescendre sous cette barre. Le mieux que Boulogne-Levallois a pu faire est de revenir à dix longueurs mais ça n’a pas duré très longtemps. Au final, le Lokomotiv Kuban Krasnodar s’impose avec une marge de quatorze points (99-85) et rejoint le Partizan Belgrade avec le même bilan de trois victoires en trois matchs. Les Metropolitans, quant à eux, pointent au septième rang de leur groupe.



BASKET - EUROCOUPE (H) / GROUPE A

3eme journée

Mardi 2 novembre 2021

Ankara - Wroclaw : 89-73

Hambourg - Andorre : 91-97

Trente - Lietkabelis Panevezys : 61-77

Partizan Belgrade - Joventut Badalone : 68-67



Mercredi 3 novembre 2021

Lokomotiv Kuban Krasnodar - Boulogne-Levallois : 99-85