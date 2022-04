Eurocoupe (H/J18) : Boulogne-Levallois termine sur une bonne note

💥VICTOIRE💥

🔥Les @Metropolitans92 ont pris les commandes du match dans le dernier QT pour s'imposer face à @BCLietkabelis !😤

➡️Les hommes de Vincent Collet terminent cette saison régulière d'@EuroCup par un succès et sécurisent la 3⃣è place avant les #Playoffs ‼️🔒#GoMets92 pic.twitter.com/yyTTJaAtvV

— Boulogne-Levallois Metropolitans 92 (@Metropolitans92) April 6, 2022

Boulogne-Levallois a tremblé mais s’impose

BASKET - EUROCOUPE (H) / GROUPE A

18eme et dernière journée - Mercredi 6 avril 2022

HUITIEMES DE FINALE

Matchs les 19 et 20 avril 2022

Boulogne-Levallois a bien terminé sa phase de groupes. Alors que Bourg-en-Bresse a quitté la compétition ce mardi, les Metropolitans ont conforté leur troisième place dans le Groupe A avec un succès obtenu face à Lietkabelis Panevezys. Si les joueurs de Vincent Collet, sous l’impulsion de Jordan McRae (15 points) a fait la course en tête pendant l’essentiel du premier quart-temps, ce sont bien les Lituaniens qui ont viré en tête au bout de ces dix minutes grâce à un tir à trois points de Karolis Giedraitis (15 points). Dès lors, c’est Lietkabelis Panevezys qui a mené les débats, prenant jusqu’à six longueurs d’avance, dans le deuxième quart-temps. Un écart qui tenait encore à un peu moins de trois minutes de la pause mais Vince Hunter (19 points, 8 rebonds) a égalisé à 35 secondes du buzzer, les Metropolitans tenant jusqu’au moment de revenir aux vestiaires.Au retour sur le parquet, le club lituanien a repris les habitudes vues dans les dix minutes précédant la mi-temps. Les coéquipiers de Panagiotis Kalaitzakis (18 points) ont fait la course en tête, comptant jusqu’à huit longueurs d’avance. Toutefois, dans les derniers instants du troisième quart-temps, les Metropolitans ont réagi. Infligeant un 13-0 à leurs adversaires en quatre minutes, le club francilien a basculé en tête avec dix minutes encore à jouer. Si Lietkabelis Panevezys a tenté de reprendre l’avantage au tout début du quatrième quart-temps, Boulogne-Levallois a mis la main sur le match pour s’imposer de sept longueurs (76-69), notamment au jeu des lancers francs en fin de match. Avec cette onzième victoire en seize matchs comptabilisés, le Lokomotiv Kuban Krasnodar ayant été exclu de la compétition, Boulogne-Levallois termine troisième de son groupe et aura l’avantage du terrain lors des huitièmes de finale, avec le Reyer Venise qui sera son adversaire.Wroclaw -: 91-95- Hambourg : 95-70Trente -: 63-79- Lietkabelis Panevezys : 76-69Exempt : Joventut BadaloneJoventut Badalone - UlmPartizan Belgrade - BursasporBoulogne-Levallois - Reyer VeniseAndorre - Buducnost PodgoricaVirtus Bologne - Lietkabelis PanevezysOlimpija Ljubljana - AnkaraValence - HambourgGran Canaria - WroclawLes huitièmes de finale, tout comme les quarts de finale, les demi-finales et la finale, se joueront sur un seul match.