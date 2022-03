Eurocoupe (H/J16) : Boulogne-Levallois renoue avec le succès

McRae, Cummings et Ginat au rendez-vous

Les marqueurs de Boulogne-Levallois :

BASKET - EUROCOUPE (H) / GROUPE A

16eme journée

Boulogne-Levallois

Boulogne-Levallois se remet dans le bon sens de la marche. Ce mercredi soir, à l'occasion de la seizième journée de l'Eurocoupe de basket masculin, le club francilien s'est imposé, dans son antre du Palais des sports Marcel-Cerdan, contre les Espagnols de Joventut Badalone (86-78). D'entrée de jeu, les locaux ont pris les choses en main, sans faire de gros écart.A la pause, les débats étaient encore relativement équilibrés, mais, dans le troisième et avant-dernier quart-temps, les Metropolitans ont été davantage devant que leurs adversaires d'un soir.Quant au quatrième et dernier quart-temps, les Franciliens l'ont dominé de la tête et des épaules pour finir donc par avoir le dernier mot (86-78). Une victoire rendue possible grâce à trois hommes en particulier, à savoir les Américains Jordan McRae (24 points, 2 rebonds, 4 passes décisives) et Will Cummings (18 points, 1 rebond, 6 passes décisives), ainsi que l'Israélien Tomer Ginat (17 points, 9 rebonds, 1 passe décisive).Boulogne-Levallois, défait lors de la dernière journée sur le parquet des Serbes du Partizan (87-72), renoue donc avec le succès. Au classement du groupe A, le club francilien est troisième, avec ce dixième succès (pour également six défaites), tandis que son adversaire du soir est en tête.Will Cummings (18 points), Miralem Halilovic (14 points), Bandja Sy (2 points), Steeve Ho-You-Fat (8 points), Jordan McRae (24 points), Lahaou Konaté (3 points), Tomer Ginat (17 points).- Andorre : 88-75- Trente : 82-75Wroclaw -: 71-93- Joventut Badalone : 86-78Lokomotiv Kuban Krasnodar - Hambourg