Eurocoupe (H/J15) : Le Partizan Belgrade met fin à la série de victoires de Boulogne-Levallois

Boulogne-Levallois a réagi trop tard

BASKET - EUROCOUPE (H) / GROUPE A

15eme journée

Boulogne-Levallois s'arrête à cinq victoires de suite. Leader de Betclic Elite, les Metropolitans ont renoué avec la défaite à l'occasion de leur déplacement à la Hala Aleksandar Nikolic de Belgrade pour y affronter le Partizan. Si les joueurs de Vincent Collet ont été pris de vitesse dans ls premiers instants de la rencontre, comptant jusqu'à six points de retard dans le premier quart-temps, ils s'en sont remis à Bandja Sy (7 points) et Jordan McRae (18 points, 5 passes) pour inverser la tendance et virer en tête de trois points grâce à un 8-0. Toutefois, après avoir été malmenés à l'entame du deuxième quart-temps, les protégés de Zeljko Obradovic ont su serrer le jeu juste avant la mi-temps. N'encaissant que deux points en l'espace de quatre minutes et demie, le Partizan Belgrade a retrouvé son vestiaire avec une avance de douze longueurs. Un ascendant que le club serbe n'a pas démenti au retour sur le parquet de l'ancienne Hala Pionir.Sous l'impulsion de Balsa Koprivica (14 points, 13 rebonds), le Partizan Belgrade a continué son entreprise de démolition de la défense des Metropolitans. Un 11-0 a permis aux Serbes de dépasser la barre des 20 points pour aborder le dernier quart-temps avec 23 points d'avance. Les coéquipiers de Zach Leday (15 points) ont tout d'abord appuyé là où ça faisait mal pour les Franciliens, comptant un maximum de 27 points d'avance avec un peu plus de trois minutes encore à jouer. Sentant le match acquis, le Partizan Belgrade a alors comme levé le pied. Terminant le match sur un 8-0, Boulogne-Levallois s'incline au final de quinze points (87-72) face à une équipe qui signe son huitième succès en huit matchs à domicile cette saison et pointe à la deuxième place de son groupe. Les Metropolitans, quant à eux, voient Andorre passer devant pour la troisième place avec le même bilan de neuf victoires pour six défaites.