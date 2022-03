Eurocoupe (H/J15) : Bourg-en-Bresse renversé par Bursaspor

Tout s'est joué dans le dernier quart-temps

Bourg-en-Bresse pourra très certainement avoir des regrets. Ce mardi soir, dans le cadre de la 15eme journée de l'Eurocoupe de basket masculin, le club français s'est finalement incliné en Turquie, sur le parquet de l'équipe de Bursaspor (96-89).Dans le premier quart-temps, l'avance des visiteurs est même montée jusqu'à +10 (25-15), jusqu'à +14 dans le deuxième quart-temps (49-35), alors qu'à la pause, Bourg-en-Bresse était encore devant (53-44).Dans le troisième et avant-dernier quart-temps, la formation tricolore a encore compté jusqu'à seize longueurs d'avance (64-48), avant donc de perdre petit à petit son avance. A la faveur d'un cinglant 24-8, Bursaspor était à égalité avec sa victime d'un soir, à l'issue du troisième et avant-dernier quart-temps (72-72).Si Bourg-en-Bresse a malgré tout réagi, pour mener encore 79-78, derrière, Bursaspor a su conclure, avec un 18-10 final (96-89). Le tour emmené notamment par Andrew Andrews (22 points) et John Holland (20 points). En face Pierre Pelos (19 points) n'a rien pu faire. Au classement du groupe B, Bourg-en-Bresse est neuvième, avec cinq victoires pour dix défaites.Maxime Roos (3 points), Axel Julien (6 points), Alexandre Chassang (16 points), Pierre Pelos (19 points), Jacorey Williams (11 points), Calvin Harris Jr. (10 points), Jalen Jones (3 points), Rasheed Sulaimon (14 points), Hugo Benitez (7 points).: 96-89Ulm - Gran CanariaBuducnost Podgorica - Promitheas PatrasValence - Reyer VeniseVirtus Bologne - Olimpija Ljubljana