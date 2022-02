Eurocoupe (H/J13) : A la dernière seconde, Bourg-en-Bresse fait chuter Gran Canaria

Bourg-en-Bresse n’a jamais lâché

BASKET - EUROCOUPE (H) / GROUPE B

13eme journée

La JL Bourg peut remercier Calvin Harris Jr ! Grâce à son meneur, le club bressan a fait chuter Gran Canaria, leader du Groupe B de l’Eurocoupe masculine. Une rencontre annoncée comme déséquilibrée qui a démarré par un net avantage pris très vite par le club espagnol. Toutefois, menés de huit points, les Burgiens s’en sont remis à Rasheed Sulaimon (21 points, 6 passes) et Axel Julien (6 points) qui ont inscrit trois tirs primés consécutifs pour permettre à leur club de repasser devant. Le chassé-croisé entre les deux formations s’est conclu par un avantage de quatre points pour Gran Canaria au terme du premier quart-temps grâce à Javi Lopez (8 points). Un ascendant que les coéquipiers d’Andrew Albicy (5 points, 9 passes) ont confirmé au retour sur le parquet. En effet, le deuxième quart-temps a démarré par un 11-4 qui leur a permis de repasser au-dessus de la barre des dix points d’avance. Si la JL Bourg a su repasser en-dessous juste avant la mi-temps, Gran Canaria a mieux terminé et a retrouvé son vestiaire avec dix points d’avance.Remobilisés à la pause par Laurent Legname, les joueurs de Bourg-en-Bresse sont revenus sur le parquet avec d’autres ambitions. Cela s’est très vite matérialisé avec un 14-3 leur permettant de repasser devant au tableau d’affichage. L’indécision a alors été grande avec aucune des deux équipes qui a pris plus de deux points d’avance jusqu’au terme du troisième quart-temps. Se répondant du tac-au-tac, Burgiens et Canariens ont longtemps été séparés que par un point mais ce sont les joueurs de la JL Bourg qui ont pris un ascendant plus net, menant de quatre points à l’abord du « money time ». Toutefois, les coéquipiers de Dylan Ennis (18 points) n’ont rien lâché et sont revenus à hauteur dans la dernière minute. C’est sur la dernière action que Calvin Harris Jr (2 points) s’est mué en sauveur. A trois secondes du terme de la rencontre, au bout de la possession, le meneur américain a trouvé un espace pour tirer et offrir une victoire de deux points à la JL Bourg (78-76). Une troisième victoire en quatre matchs qui permet au club burgien de remonter au huitième rang du Groupe B quand Gran Canaria, battu pour la deuxième fois de suite, est désormais talonné par Valence.- Promitheas Patras : 87-76- Virtus Bologne : 83-77Buducnost Podgorica -: 72-82Ulm -: 96-104- Gran Canaria : 78-76