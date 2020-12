Eurocoupe (H/J10) : Le Lokomotiv Kuban Krasnodar a eu le dernier mot face à Monaco

Monaco n’a jamais su saisir sa chance

Mercredi 16 décembre 2020

Deux de chute pour Monaco. Une semaine après avoir manqué de peu l’exploit face à la Virtus Bologne, les joueurs de Zvezdan Mitrovic ont manqué leur déplacement sur le terrain du Lokomotiv Kuban Krasnodar. Très tôt, les joueurs du club russe ont pris les commandes au tableau d’affichage, menant de sept longueurs après sept minutes de jeu. Deux tirs de Dee Bost (18 points) et Darral Willis (9 points, 7 rebonds) dans les derniers instants du premier quart-temps a permis à la « Roca Team » de revenir à deux points. Ce n’est qu’en milieu de deuxième quart-temps que les Monégasques sont passés devant au tableau d’affichage pour la première fois du match, mais pour seulement 30 secondes avant que Jordan Crawford (17 points) ne marque à trois points et remette le Lokomotiv Kuban Krasnodar devant et toujours avec deux points d’avance à la mi-temps.Plus costauds au retour sur le parquet, les joueurs de la Principauté ont repris les commandes mais un 8-0 de la part des Russes a changé le cours du match. Dès lors, le Lokomotiv Kuban Krasnodar n’a plus lâché les manettes mais sans jamais totalement mettre un terme aux espoirs des coéquipiers de Matthias Lessort (14 points, 7 rebonds). Ces derniers ont pu revenir à un point avec sept secondes à jouer mais, au petit jeu des lancers francs, ce sont bien les Russes qui s’imposent (76-72), leur troisième succès de rang qui leur permet de conforter leur troisième place au classement du Groupe C devant Monaco, qui voit son bilan s’équilibrer avec cette quatrième défaite en huit matchs.- Monaco : 76-72Lietkabelis Panevezys - AndorreVirtus Bologne - AnversLokomotiv Kuban Krasnodar 8 victoires-2 défaitesMonaco 4 victoires-4 défaitesAndorre 3 victoires-4 défaitesLietkabelis Panevezys 1 victoire-7 défaitesAnvers 1 victoire-8 défaites