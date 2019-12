Eurocoupe (H) : Venise trop fort pour Limoges

La situation de Limoges ne s’arrange pas en Eurocoupe. Pour la septième fois en neuf journées, le CSP est ressorti du parquet avec une défaite. Pourtant, face à Venise, les Limougeauds ont parfaitement entamé la rencontre, menant de dix longueurs après six minutes de jeu. Mais les coéquipiers de Mitchell Watt (16 points) ont su réduire l’écart avant la fin des dix premières minutes avant de mettre une accélération dans le deuxième quart-temps pour prendre jusqu’à neuf points d’avance. Les coéquipiers de Brian Conklin (21 points) ont tenté de s’accrocher mais c’est avec un retard de huit longueurs que le CSP a retrouvé son vestiaire.

Limoges a tout tenté pour revenir

Les joueurs d’Alfred Julbe ont retrouvé le parquet de Beaublanc à l’issue du repos mais n’ont pas eu les moyens de relancer la rencontre. C’est même l’inverse qui s’est produit car les coéquipiers d’Ariel Filloy (12 points) et Michael Bramos (13 points) ont creusé l’écart pour mener de seize longueurs en fin de troisième quart-temps avant que les deux seuls points de Timothé Crusol dans la rencontre ne réduisent l’écart. Les dix dernières minutes ont vu les Limougeauds mettre toutes leurs forces dans la bataille et réduire petit à petit l’écart pour revenir à quatre longueurs avec 33 secondes encore à jouer. Mais la marche était trop haute et c’est avec un écart de sept points que Limoges chute à domicile (71-78). Une défaite qui installe un peu plus le CSP à la dernière place de son groupe quand Venise signe un septième succès de suite pour assurer un peu plus sa place au tour suivant.



BASKET - EUROCOUPE (H) / GROUPE B

9eme journée

Mardi 10 décembre 2019

Vilnius - Bursa : 99-83

Limoges - Venise : 71-78



Mercredi 11 décembre 2019

18h00 : Lokomotiv Kuban Krasnodar - Partizan Belgrade



Classement du Groupe B

1- Venise 7 victoires-2 défaites

2- Partizan Belgrade 6V-2D

3- Vilnius 4V-5D

4- Bursa 4V-5D

5- Lokomotiv Kuban Krasnodar 3V-5D

6- Limoges 2V-7D