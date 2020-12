Eurocoupe (H) : Nanterre s'incline en Turquie après prolongation

Une prolongation à sens unique

Les marqueurs nanterriens

Nanterre a perdu le premier de ses deux duels avec Bursaspor (90-91). En Turquie pour un match en retard durant lequel il était censé recevoir, le club français s'est incliné après prolongation. Un revers sans conséquence car ce match était sans enjeu.Les hommes de Pascal Donnadieu ont été menés de 13 points durant le deuxième quart-temps. Mais ils sont revenus après la pause. Grâce à une défense retrouvée, les Franciliens sont même passés devant dans le troisième quart-temps. A moins de dix minutes du terme de la rencontre, ils ont compté jusqu'à onze points d'avance. Mais ça n'a pas été suffisant. Cet écart a été réduit en trois minutes par le collectif turc et ses quatre joueurs à plus de 14 points.Dans le camp nanterrien, Johnny Berhanemeskel et Chris Warren ont joué tous les deux plus de 40 minutes pour compiler 42 points. Mais ça n'a pas été suffisant pour éviter la défaite pendant la prolongation.Le club basé à Bursa en a alors profité pour faire cavalier seul pendant les cinq minutes supplémentaires. Les Turcs ont mené au score pendant l'intégralité de la prolongation pour s'offrir un espoir de ne pas terminer dernier du groupe. Avec encore deux matchs en retard, donc le match retour face à Nanterre dès mercredi, Bursaspor peut encore sauver l'honneur. Pour Nanterre, qui est déjà qualifié, il y a une vraie revanche à prendre pour bien terminer l'année 2020.: Berhanemeskel (22), Fortas (2), Février (7), Bouquet (6), Kaba (6), Conklin (8), Eyango-Dingo (0), Stone (19), Warren (20)