Eurocoupe (H) : Nanterre et Monaco l'emportent, pas Limoges

Jolie performance de la part des joueurs de Pascal Donnadieu.Si l'Unics a commencé très fort avec une avance de 11 points, la réaction des Verts a été parfaite pour prendre les commandes du match avant la mi-temps. Derrière, le club français a géré son avance, qui est montée jusqu'à + 14 en fin de troisième quart-temps, pour signer un beau succès en déplacement. Avec cette troisième victoires en huit matchs, les coéquipiers de Dallas Moore, meilleur marqueur du match avec 17 unités, peuvent toujours rêver du top 16.Taylor (10), Bouquet (5), Cordinier (6), Chery (14), Moore (17), Butterfield (12), Oliver (6) et Ndoye (9)Face au dernier, Monaco a assuré tant bien que mal.Si les joueurs de Sasa Obradovic étaient devant à la pause (+ 7), les Israéliens ont réussi à revenir grâce à un 27-20 au retour des vestiaires. Finalement, l'équipe de Norris Cole (18 points) a pris le meilleur sur le Maccabi Rishon dans les derniers instants. Victorieux, les pensionnaires de Gaston-Médecin empochent donc un cinquième succès en huit rencontres.Bost (5), Clemmons (6), Lacombe (19), Buckner (16), Ouattara (13) et Cole (18)A Beaublanc, le CSP n'a pas fait le poids. Contre le Lokomotiv Kuban, les joueurs d'Alfred Julbe ont pris l'eau (77-92) face au dernier jusque-là du groupe.Alors que l'écart est monté jusqu'à + 24, Limoges a mieux fini pour revenir sous les 20 points. Avec ce sixième revers en huit journées, les coéquipiers de Nicolas Lang sont désormais derniers du groupe B.Mbala (2), Varanauskas (11), Invernizzi (9), Diagne (5), Conklin (15), Lang (17), Boutsiele (8) et Brown (10)