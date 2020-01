Eurocoupe (H) : Monaco se relance

Monaco peut toujours y croire ! En allant gagner 84-78 chez le quatrième de VTB League, le co-leader de Jeep Elite conserve ses chances de qualification pour les quarts de finale de l'Eurocoupe, avec un bilan d'une victoire et une défaite au tiers du Top 16. Les Monégasques ont livré un match très solide, en menant quasiment de bout en bout, même s'ils n'ont pas créé un écart assez irrémédiable pour respirer avant le buzzer final. A la mi-temps, le score était de 44-35 en faveur de la Roca Team. Mais les Russes sont parvenus à revenir petit à petit (20-17 dans le troisième quart), et ont fini par égaliser à six minutes de la fin (67-67). A 2'24 du buzzer, Monaco ne comptait qu'un point d'avance (74-73), mais Anthony Clemmons a réussi un tir à 3 points décisif (77-73) et Monaco a finalement enfoncé le clou aux lancers-francs. C'est grâce à son collectif que la Roca Team a pu s'imposer : six joueurs finissent à 10 points ou plus, la palme revenant à Jaleel O'Brien et ses 15 unités (double-double pour Buckner, avec 12 points et 10 rebonds). Il faudra confirmer en allant gagner à Vilnius la semaine prochaine pour rester en vie dans ce Top 16 !



Les marqueurs monégasques : Bost (12), Clemmons (14), Lacombe (10), O'Brien (15), Buckner (12), Ouattara (2), Cole (14), Sané (5)