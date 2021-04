Eurocoupe (H) : Monaco en finale !

Monaco entrevoit l'Euroligue

Match aller le 6 avril, match retour le 9 avril, match d'appui éventuel le 14 avril

Il y a sept ans, Monaco était encore en Nationale 1. En octobre dernier, Rob Gray portait encore les couleurs de Boulogne-Levallois. Et ce vendredi, la Roca Team s’est qualifiée pour la finale de l’Eurocoupe, la deuxième coupe dans la hiérarchie continentale, grâce à un panier décisif de son arrière américain ! Vainqueurs de Gran Canaria à domicile mardi, les Monégasques souhaitaient l’emporter en Espagne pour s’éviter un match d’appui. Et ils ont rempli leur mission, en s’imposant 76-74 au terme d’un match fou. Ce sont les joueurs de Las Palmas qui ont le mieux entamé la partie et qui menaient 26-21 à la fin du premier quart.Les Espagnols multipliaient les pertes de balles (16 au total) et se retrouvaient menés 35-45 à la mi-temps. Comme on pouvait s’y attendre, Gran Canaria est sorti des vestiaires avec le couteau entre les dents et est revenu à -7 (49-56) à la fin du dernier quart. Grâce à un 5-0, ils sont même revenus à 56-58 à 8’33 de la fin, puis à égalité (59-59) à 7’18 du buzzer.Mais Monaco ne s’est pas laissé impressionner et Marcos Knight puis Dee Bost ont redonné cinq points d’avance à la Roca Team (59-64, 34eme). A 29 secondes de la fin, les Monégasques menaient 74-71, puis Andrew Albicy a obtenu trois lancers-francs sur une faute de Dee Bost, et ne les a pas manqués (74-74). Il restait alors trois secondes à jouer, et Rob Gray a donc inscrit au buzzer l’un des paniers les plus importants de l’histoire de l’ASM. Les arbitres, après visionnage des images, ont décidé de redonner deux dixièmes à Gran Canaria, mais Stanley Okoye a manqué son tir, pourtant assez facile.Objectif : faire mieux que Strasbourg en 2016, le seul club français à avoir atteint la finale de l’Eurocoupe. Comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, les Monégasques ont appris avec joie la victoire du Zenit St-Pétersbourg contre le Maccabi Tel-Aviv ce vendredi en Euroligue. Si bien que si les Russes battent le Panathinaikos lundi, cela qualifiera Monaco pour la prochaine saison d’Euroligue. En effet, le vainqueur de l’Eurocoupe sera directement qualifié pour la plus grande compétition européenne, mais le finaliste le sera aussi si Valence ne joue pas les plays-offs de l’Euroligue, ce qui passe par une victoire du Zénit.Bost (15), Inglis (12), Knight (17), O'Brien (15), Lessort (8), Gray (9)- Gran Canaria : 82-77- Unics Kazan : 80-76- Virtus Bologne : 85-81 >>> match d'appui à Bologne le 14 avrilGran Canaria -: 74-76 >>> Monaco qualifié