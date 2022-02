Eurocoupe (H) : Mauvaise opération pour Bourg

Après deux victoires contre Venise et Ljubljana, Bourg-en-Bresse est retombé dans ses travers en Eurocoupe, en s'inclinant sur le parquet de Patras, la lanterne rouge de son groupe, à l'occasion de la 12eme journée. Les joueurs de l'Ain ont perdu sur le score de 84-77 en Grèce et restent huitièmes et derniers qualifiables pour les play-offs, à six journées de la fin. La JL n'a gagné aucun quart-temps, mais elle n'a jamais été totalement larguée. Patras menait en effet de trois points à la fin du premier quart, de cinq à la mi-temps (39-34) et 60-55 à la fin du troisième quart. Dans le dernier quart, Bourg-en-Bresse est revenu de -9 à -3 à 3'08 de la fin, mais Patras a repris ses distances. A 46 secondes du buzzer, la JL n'était plus que menée que 81-77 mais les Grecs n'ont pas tremblé aux lancers-francs et signent leur troisième victoire dans cette phase de poules. Malgré les 25 points, 6 rebonds et 4 passes de Jacorey Williams, la JL s'incline, avant de recevoir le leader Grand Canaria la semaine prochaine.



Les marqueurs burgiens : Sulaimon (15), Chassang (7), Benitez (10), Courby (7), Jones (5), Williams (25), Julien (8)