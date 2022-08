Eurocoupe (H) : L'invitation pour Paris ne passe pas à Gravelines-Dunkerque

le Paris basket-ball @ParisBasketball l’a tellement tellement mérité sa wild card… franchement il faut le faire, se sauver lors de la dernière journée du championnat, et obtenir une wild card !!

« Une première réussie dans l’élite »… tellement réussie qu’on vire le coach… 🤫

— BEDDELEEM Hervé (@hervebeddeleem) August 8, 2022

Beddeleem : « Le Paris Basketball l’a tellement, tellement mérité »

C’est un choix qui a dérouté beaucoup de monde. En juin dernier, les dirigeants de l’ECA, société organisatrice de l’Euroligue et de l’Eurocoupe masculines, ont annoncé les noms des équipes qui participeront à leur compétition secondaire pour la saison 2022-2023. Si Bourg-en-Bresse, déjà engagé à l’occasion de l’exercice précédent, le deuxième club qui y représentera la Betclic Elite sera le Paris Basketball. En effet, le club dirigé par David Kahn a convaincu l’ECA d’intégrer son équipe malgré une peu flatteuse 15eme place finale en Betclic Elite et un maintien assuré à la toute dernière journée. Un choix qui a laissé de côté le mérite sportif pour mettre en avant les intérêts économiques. En effet, Boulogne-Levallois a été mis de côté malgré une troisième place en championnat de France et un parcours jusqu’en quarts de finale de l’Eurocoupe la saison passée.Si l’essentiel des réactions à ces désignations ont été feutrées, Hervé Beddeleem est sorti de sa réserve ce lundi. Alors que, pour faire monter la pression avant le début de la saison, la Ligue Nationale de basket (LNB) fait le bilan des clubs engagés au plus haut niveau hexagonal via son compte officiel Twitter, le directeur général de Gravelines-Dunkerque n’a pas manqué de critiquer le ticket européen obtenu par le club de la Capitale. « Le Paris Basketball l’a tellement, tellement mérité sa wild-card, a confié le dirigeant du club nordiste via son compte personnel en réponse à ce message de la LNB. Franchement, il faut le faire, se sauver lors de la dernière journée du championnat et obtenir une wild-card ! » Hervé Beddeleem a profité de l’occasion pour adresser un petit tacle au Paris Basketball qui, selon la LNB a connu « une première réussie dans l’Elite ». « Tellement réussie qu’on vire l’entraîneur », a-t-il déclaré alors que Will Weaver a remplacé cet été Jean-Christophe Prat sur le banc parisien.