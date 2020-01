Eurocoupe (H) : Défaite amère à Vilnius pour Monaco

Si Monaco est souverain en Jeep Elite, ce n’est pas le cas en Eurocoupe. L’embellie aperçue lors de la victoire sur le parquet de l’Unics Kazan est déjà loin car la « Roca Team » a signé une deuxième défaite dans le Top 16 en déplacement sur le terrain du Rytas Vilnius au terme d’un match accroché. Derrière au tableau d’affichage dès le début du match, les coéquipiers de Jaleel O’Brien (23 points) se sont accrochés et, après avoir repris la main quelques instants, ils ont conclu les dix premières minutes avec trois points de retard. Avant la mi-temps, les deux équipes se sont lancées dans un chassé-croisé où personne n’a pris nettement la main et il a fallu un tir à trois points de Devidas Sirvydis (11 points) à deux secondes du buzzer pour permettre aux Lituaniens de retrouver leur vestiaire avec deux points d’avance.

Monaco n’a pas su saisir l’occasion

Dès le retour sur le parquet, les joueurs de Vilnius ont haussé le ton pour prendre six points d’avance mais les Monégasques ont immédiatement répondu pour revenir à une longueur. Toutefois, les coéquipiers de Terrell Holloway (13 points) ont à nouveau accéléré pour prendre d’abord six puis neuf points d’avance en toute fin de troisième quart-temps, ce à quoi Yakuba Ouattara (7 points) puis Norris Cole (21 points) ont répondu avec deux tirs à trois points consécutifs pour ramener Monaco à trois longueurs à dix minutes de la fin du match. Un dernier quart-temps qui a vu la « Roca Team » prendre immédiatement les devants... mais un 11-2 a lancé le Rytas Vilnius vers une victoire de cinq longueurs (80-75) qui permet au club lituanien de rester à hauteur de l’Unics Kazan, leader du groupe.



BASKET - EUROCOUPE (H) / TOP 16

Groupe G - 3eme journée - Mercredi 22 janvier 2020

Unics Kazan - Galatasaray : 94-69

Rytas Vilnius - Monaco : 80-75



Classement du Groupe G

1- Unics Kazan 2 victoires-1 défaite

2- Rytas Vilnius 2V-1D

3- Monaco 1V-2D

4- Galatasaray 1V-2D