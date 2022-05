Eurocoupe (H) : Cummings (Boulogne-Levallois) et Jaiteh (Bologne) dans le Cinq majeur

Jaiteh disputera la finale

Le Cinq majeur de l'Eurocoupe

Une récompense pour Boulogne-Levallois. Cette saison, le club français de basket masculin a réalisé un très beau parcours en Eurocoupe, en s'inclinant finalement contre les Espagnols de Valence (85-98), le 27 avril dernier, dans le cadre des quarts de finale de cette prestigieuse compétition de clubs.Parmi les cinq heureux élus, on retrouve donc Will Cummings, pensionnaire de l'équipe de Boulogne-Levallois. Le meneur (ou arrière) américain obtient là une distinction, qui récompense ainsi notamment sa très bonne saison réalisée dans cette épreuve.En 20 rencontres disputées en Eurocoupe, l'Américain tournait en moyenne à 17,8 points, ce qui correspond, tout bonnement, au deuxième meilleur total dans la compétition cette saison, 3,5 rebonds et 4,6 passes décisives., qui porte les couleurs du club italien du Virtus Bologne. Le Tricolore a tourné à une moyenne de 12,8 points et 7,5 rebonds par rencontre. Le club italien disputera la finale de la compétition, contre les Turcs de Bursaspor, le mercredi 11 mai prochain à 20h30, du côté de son antre de la Segredo Arena.Will Cummings (USA/Boulogne-Levallois)Milos Teodosic (SER/Virtus Bologne)Derek Needham (USA/Bursaspor)Jaron Blossomgame (USA/Ulm)