Le buzzer beater de CJ Harris



LIVE

🔴🔴🔴🔴@REYER1872 - 78 🆚 81 - JL Bourg

C'EST DEDANS ! 🔥 Le buzzer beater signé @cjharris11 permet à la JL de remporter le match qui fut irrespirable jusqu'à la dernière seconde !! 🥵#WeRedy #7DaysEurocup pic.twitter.com/I8Jyz79mX9



— JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) January 18, 2022

BASKET - EUROCOUPE (H) / GROUPE B

10eme journée

Bourg-en-Bresse

Bourg retrouve le sourire et se réconcilie avec les voyages en Italie. Six jours après s'être incliné d'un souffle sur le parquet du Virtus Bologne, Bourg-en-Bresse avait de nouveau rendez-vous dans la Botte, avec cette fois pour adversaire Venise, cinquième du classement du groupe B et dont les Burgiens avaient gardé un souvenir amer après la défaite du match aller (73-62) sur le parquet bressan. Un déplacement périlleux une nouvelle fois pour la JLB, battue lors de ses trois dernières sorties en Eurocoupe et qui devait se demander encore au moment d'embarquer pour la Cité des Doges comment elle avait pu laisser Châlons-Reims venir l'emporter après prolongation en championnat le week-end dernier. Des doutes qui n'en sont plus, au moins le temps d'une soirée, aprèsBien décidé à prendre sa revanche pour les retrouvailles avec les Vénitiens, le 12eme du classement de Betclic Elite a su mener sa barque avec beaucoup de sérieux au pays des gondoles.Portée par son arrière américaine CJ Harris, meilleur joueur de ce match côté burgien, la "Jeu" a très vite pris les choses en main face aux Italiens et au MVP du championnat transalpin Stefano Tonut. Meilleur marqueur de la soirée avec 22 points, ce dernier a constamment tenté de remettre les siens à flot, mais malgré un dernier coup de collier des locaux et de leur joueur vedette, il n'est pas parvenu à ses fins. Bourg, qui avait regagné les vestiaires avec 6 points d'avance (45-39), n'a jamais eu la vie facile.Non seulement pour le moral des troupes, sérieusement en berne ces derniers temps, mais aussi sur le plan comptable. Ce premier succès depuis le 8 janvier et le premier le 7 décembre (contre Bursaspor) pour ce qui est de l'Eurocoupe permet en effet à la JLB, certes toujours avant-dernière, de se relancer, au-delà de retrouver le sourire.Venise (ITA) -: 78-81