Eurocoupe (H) : Bourg-en-Bresse gagne pour l'honneur à Buducnost

.en allant gagner à Andorre, l'autre club français en lice dans la deuxième compétition européenne n'a quant à lui plus rien à jouer. Avec seulement cinq victoires en seize matchs au moment de se déplacer à Buducnost, Bourg-en-Bresse n'avait plus aucune chance de se qualifier pour les huitièmes. La JL s'est donc rendue au Monténégro sans pression, et elle l'a emporté 73-75 lors de cette avant-dernière journée. Bourg a entamé la rencontre de la meilleure des façons en menant 4-12, mais Buducnost est enfin rentré dans son match et menait 20-17 à la fin du premier quart. Les joueurs de l'Ain sont parvenus à égaliser à 26-26 (15eme), avant d'encaisser un 10-2, mais les Monténégrins ne menaient finalement que de deux points à la pause (39-37).



Bourg a bien géré le money-time

Les marqueurs burgiens :