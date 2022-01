Eurocoupe (H) : Boulogne-Levallois solide en Pologne

Les Mets appuient sur l'accélérateur en seconde mi-temps

BASKET - EUROCOUPE (H) / GROUPE A

11eme journée

Mardi 25 janvier 2022

Boulogne-Levallois

Les Metropolitans assurent en Pologne.Les Franciliens, vainqueurs trois jours plus tôt de Strasbourg à domicile en Betclic Elite et qui restaient sur un succès là aussi sur leur parquet en Coupe d'Europe face aux Turcs de Telekomspor,de ce Groupe A toujours dominé par les Espagnols de la Joventut Badalone. Les leaders du championnat, qui possèdent désormais le même bilan (6 victoires - 5 défaites) que Telekomspor, ont disposé aisément de cette équipe de Wroclaw toujours en quête de son deuxième succès dans la compétition.Accrochés dans le premier quart-temps (20-20) puis toujours serré de près par les Polonais à la pause, avec seulement un point d'avance pour les joueur de Vincent Collet (36-35),dans le sillage de Keith Hornsby (15 points) et d'un Vince Hunter lui aussi très précieux (double-double 10 points, 11 rebonds). Les locaux, nettement distancés dans les deux derniers quart-temps (17-10, 21-14) ne sont jamais revenus au contact.Slask Wroclaw (POL) -: 59-74