Eurocoupe (H) : Boulogne-Levallois se reprend

Six sur neuf pour Boulogne-Levallois ! Les Franciliens, déjà assurés de se qualifier pour le Top 16 (comme les trois autres clubs français en lice, Bourg-en-Bresse, Monaco et Nanterre), est allé s'imposer sur le parquet du Buducnost Pogdorica, au Monténégro, dans un match en retard de la 7eme journée d'Eurocoupe. Ils l'ont emporté 73-71 au terme d'un match plutôt bien maîtrisé. Les hommes de Jure Zdovc n'ont en effet jamais été menés dans cette partie. Ils ont compté un maximum de douze points d'avance, à la fin du premier quart-temps (17-29), avant de voir les Monténégrins revenir à -1 en six minutes. La suite du match a été serrée, Boulogne-Levallois menant 41-38 à la mi-temps puis 57-54 à la demi-heure de jeu, mais Buducnost n'a jamais été en mesure de passer devant. A 2'19 de la fin, le score était de 67-67, puis aucun point n'a été marqué pendant de longues secondes, avant qu'Anthony Brown n'inscrive un panier à trois points décisif à douze secondes de la fin (67-70). Les deux équipes ont ensuite enchaîné les lancers-francs, et les Metropolitans ont finalement eu le dernier mot. Coup de chapeau à Bastien Pinault, qui termine avec 15 points.

Zdovc salue la réaction de ses joueurs

"Je m'attendais à ce genre de match. Félicitations à mes joueurs. Ils ont joué très fort et dur. Ils ont bien réagi après notre mauvais match de mercredi à Bar (défaite 89-78, ndlr). Ce n'est pas facile de gagner à Podgorica : si quelqu'un le sait, je le fais. C'est pour cette raison que je suis très heureux. Je souhaite bonne chance à Buducnost. C'est encore une longue saison", a réagi le coach francilien après la rencontre. Suite à ce résultat, Boulogne-Levallois est deuxième du groupe B, avant de recevoir Brescia, la lanterne rouge, mardi prochain. Il sera ensuite temps de penser au Top 16 !



Les marqueurs franciliens : B.Brown (11), Michineau (8), Roos (4), Sako (2), Pinault (15), A.Brown (13), Ginat (8), Marei (6), Halilovic (6)