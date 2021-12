Eurocoupe (H) : Boulogne-Levallois se reprend, Bourg-en-Bresse n'y arrive pas

LIVE

Les marqueurs burgiens :

Les Metropolitans renouent avec la victoire



Les marqueurs franciliens :

L'Eurocoupe semble une compétition au niveau un peu trop élevé pour Bourg-en-Bresse cette saison. Treizième de Betclic Elite, la JL n'arrive pas à quitter le bas du classement de son groupe B, et a concédé une sixième défaite en huit matchs ce mardi, contre le leader Buducnost : 82-86. Un temps menés de 18 points, les Burgiens ont réussi à revenir mais ont craqué dans le money-time. Face aux Monténégrins de Justin Cobbs (24pts, 6pds), Bourg-en-Bresse a bien tenu pendant un quart-temps (21-22), mais a ensuite pris un éclat dans le deuxième, encaissant un 10-24 pour se retrouver mener 31-46 à la mi-temps. C'est en début de deuxième mi-temps que Buducnost a encore creusé l'écart, et a même mené 39-57 (24eme). Les Monténégrins pensaient alors peut-être avoir fait le plus dur, mais c'était sans compter sur la volonté de la JL, portée par son public, qui est d'abord revenue à -8 en fin de troisième quart (56-64), et même à -2 à 5'36 de la fin (68-70).Alexandre Chassang et Maxime Courby ont chacun marqué 15 points pour la JL, qui reste toutefois neuvième et avant-dernière du groupe. Il reste encore dix matchs aux joueurs de l'Ain pour remonter la pente.Sulaimon (12), Chassang (15), Courby (15), Harris Jr (13), Pelos (3), Williams (4), Roos (11), Julien (9)Si la campagne européenne de Bourg ressemble à un petit calvaire, ce n'est pas le cas pour Boulogne-Levallois. Le leader de Betclic Elite occupe la sixième place du groupe A, après avoir signé sa quatrième victoire en huit matchs contre Andorre, quatrième. Les Metropolitans l'ont emporté 81-74 au terme d'un match très disputé. Après un premier quart-temps très serré (18-20), les Andorrans ont réussi à atteindre la mi-temps en menant de cinq points (35-40) et ont vu leur avance grimper jusqu'à +9 à la reprise (35-44). Ce sera leur plus grosse avance de la rencontre. Car les hommes de Vincent Collet, qui restaient sur deux défaites lors de leurs deux dernières sorties européennes, ont trouvé les ressources pour passer devant à la 27eme (47-46). Le score était finalement de 54-42 à la fin du troisième quart et les deux équipes sont ensuite passées devant tour à tour au début du dernier. A 4'58 du buzzer, ce sont encore les Andorrans qui menaient 64-65.Vince Hunter, auteur de 16 points au total, a notamment été décisif en fin de match. Tout va donc bien pour les Metropolitans à dix journées de la fin. Prochain match : contre les Lituaniens de Leitkabelis le 12 janvier.Cummings (12), Hornsby (14), Konaté (9), Michineau (11), Halilovic (4), Crocker (6), Sy (5), Hunter (16), Ginat (4)