Le match retour se déroulera dès ce jeudi



Les marqueuses de Charleville-Mézières :

Un début de soirée bien compliqué. Ce mercredi, à l'occasion des seizièmes de finale aller de l'Eurocoupe de basket féminin, Charleville-Mézières, actuel sixième du classement du championnat de France, s'est lourdement incliné, du côté de la Servet Tazegül Arena de Mersin., contre les Turques de Mersin (64-95), actuelles deuxièmes du classement de leur championnat national.Durant l'intégralité de ce match, les Turques n'ont jamais véritablement cessé d'accentuer leur avance, au niveau du tableau d'affichage, hormis un 3-2, en tout début de rencontre, en faveur des Flammes Carolo. Dans le premier quart-temps, le plus gros écart a été de +13 (9-22), +16 à la pause (31-47), +25 dans le troisième et avant-dernier quart-temps (44-69), puis +32 dans le quatrième et dernier quart-temps (61-93), avant donc de stabiliser définitivement à +31 (64-95).Pourtant, la meilleure marqueuse des Flammes Carolo, à savoir Tima Pouye, en sortie de banc, termine ainsi également meilleure marqueuse de cette rencontre, avec des statistiques personnelles de 17 points, 2 rebonds et 1 passe décisive., mais également deuxième meilleure marqueuse de cette rencontre, avec des statistiques personnelles de 16 points, 7 rebonds et 3 passes décisives. Pas le temps de tergiverser pour les Flammes, qui devront se reprendre dès ce jeudi soir, toujours du côté de la Servet Tazegül Arena de Mersin. Une double confrontation reportée pour cause de cas de Covid-19 et qui se joue donc dans un format inédit.Evelyn Akhator (9 points), Lisa Berkani (10 points), Amel Bouderra (6 points), Nia Coffey (7 points), Leonie Fiebich (11 points), Marie-Michelle Milapie (4 points), Tima Pouye (17 points).