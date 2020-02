Eurocoupe (F/Quarts de finale aller) : Déplacement en Turquie réussi pour Basket Landes

Basket Landes a fait un pas vers le dernier carré de l’Eurocoupe féminine. En déplacement sur le parquet d’Ormanspor, les joueuses de Julie Barennes ont arraché un court mais précieux succès hors de leurs bases qui leur permettra d’aborder le match retour du 26 février prochain dans les meilleures conditions. Une rencontre que les Turques ont entamé le plus fort, menant très rapidement de cinq points mais, emmenées par Miranda Ayim (24 points), les Landaises ont petit à petit fait leur retour pour mener à leur tour de cinq points mais une fin de quart-temps compliquée a permis à Ormanspor de tourner avec deux points d’avance. Un trou d’air qui ne s’est pas prolongé au début du deuxième quart-temps avec Basket Landes qui a pris six points d’avance et même jusqu’à huit longueurs mais un 9-0 en moins de quatre minutes puis un 6-0 juste avant la mi-temps a offert aux Turques cinq points d’avance au retour aux vestiaires.

Un dernier quart-temps décisif pour Basket Landes

Cet avantage, les coéquipières de Pelin Bilgic (20 points), Angelica Robinson (19 points, 12 rebonds) et Courtney Paris (16 points, 12 rebonds) l’ont maintenu pendant tout le troisième quart-temps pour aborder les dix dernières minutes de jeu avec une avance poussée à six points. Les Turques ont même eu jusqu’à huit points d’avance à huit minutes du terme mais la fin de match a vu Basket Landes hausser le ton très nettement pour revenir à égalité deux minutes plus tard et faire la course en tête pendant l’essentiel des dernières minutes. Mais, de cinq points à 90 secondes du buzzer, les Landaises ont vu leur avance se fixer à trois longueurs (79-82) à l’issue de la rencontre grâce à deux lancers francs de Marie-Eve Paget, ses deux seuls points dans ce match. Une marge réduite qui pourrait compter au retour mercredi prochain.



BASKET - EUROCOUPE (F) / QUARTS DE FINALE ALLER

Mercredi 19 février 2020

Ormanspor - Basket Landes : 79-82

20h00 : Gernika - Valence



Jeudi 20 février 2020

16h00 : Spartak Vidnoje - Salamanque

19h00 : Polkowice - Charleville-Mézières