Eurocoupe (F/J3) : Bourges écrase Sassari et reste invaincu

Bourges s’est offert une véritable promenade à Sassari. A l’occasion de leur déplacement en Sardaigne, les Tango ont effectué un récital offensif face à un équipe dépassée dans tous les secteurs de jeu et qui reste à la recherche de sa première victoire en Eurocoupe féminine cette saison. Si Veronica Dell’Olio (3 points) et Jessica Shepard (16 points, 13 rebonds) ont permis à Sassari de faire illusion un peu plus d’une minute, les Sardes ont très vite pris le bouillon. Les coéquipières d’Erin Eldebrink (22 points, 5 rebonds, 10 passes) ont infligé un 12-0 en trois minutes à la fin du premier quart-temps pour flirter avec la barre des 20 longueurs d’avance. Bloquées à sept points en six minutes, les joueuses de Sassari ont vu l’écart enfler très rapidement car c’est la barre des 30 points que les Tango ont explosé avant même de revenir aux vestiaires. C’est avec une marge de 33 longueurs que les joueuses d’Olivier Lafargue ont atteint la mi-temps.

Bourges n’a jamais relâché la pression

A l’orgueil, les coéquipières de Margaret Lucas (24 points) ont voulu montrer un tout autre visage. Mais elles n’ont pu que repasser sous cette barre des 30 points de retard que quelques secondes. Sans aucune once de pitié, Laëtitia Guapo (16 points) et les Berryuères ont continué leur entreprise de démolition de leurs adversaires. Inscrivant la bagatelle de 30 points dans le seul troisième quart-temps, les Tango ont abordé les dix dernières minutes avec 47 points d’avance. On pouvait alors penser qu’elles étaient rassasiées… mais ce n’était absolument pas le cas. Marquant le double de points que les joueuses de Sassari durant ce dernier quart-temps, Bourges s’impose au final de 61 points, en ayant marqué sur l’ensemble du match le double de points des Italiennes (61-122). Avec cette troisième victoire en trois matchs, Bourges confirme son ascendant sur le Groupe G, dont elles sont seules leader devant Fribourg. Une soirée toutefois assombrie par la sortie sur blessure d’Alix Duchet en fin de match.



BASKET - EUROCOUPE (F) / GROUPE G

3eme journée

Mercredi 27 octobre 2021

Ciudad de La Laguna - Fribourg : 66-74



Jeudi 28 octobre 2021

Sassari - Bourges : 61-122



Classement du Groupe G

1- Bourges 6 points

2- Fribourg 5

3- Ciudad de La Laguna 4

4- Sassari 3