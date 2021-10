Eurocoupe (F) : Villeneuve d'Ascq se balade en Islande

Les poules de l'Eurocoupe ont beau être composées selon des critères géographiques (Europe de l'Est et Europe de l'Ouest, pour schématiser), cela n'a pas empêché les joueuses de Villeneuve d'Ascq de s'offrir un très long voyage ce jeudi, chez les Islandaises de Haukar, dans le cadre de la première journée de la phase de groupes. Et les Guerrières n'ont pas fait des milliers de kilomètres pour rien, elles sont revenues avec une large victoire : 84-41 ! Il y avait clairement une classe d'écart entre les deux équipes. Les Islandaises n'ont d'ailleurs pas mené durant la moindre seconde durant cette partie. L'ESBVA a commencé avec un 8-0, et menait déjà 26-9 à la fin du premier quart ! C'est dans le deuxième que Haukar s'est montré le plus solide, en ne s'inclinant que 11-12. Mais les Nordistes ont remis un coup d'accélérateur au retour des vestiaires, en remportant le troisième quart 27-6. Elles ont conclu par un 19-15, et c'est donc une victoire par 43 points d'écart au final.

23 interceptions pour Villeneuve d'Ascq !

Dans ce match à sens unique, Villeneuve d'Ascq a notamment réussi 23 interceptions, alors que Haukar a perdu 30 ballons. Quatre joueuses de l'ESBVA en ont bien profité et terminent avec plus de 12 points : 13 pour Sandra Ygueravide (22 d'évaluation, grâce à ses 5 rebonds et 8 passes) et Jillian Christina Harmon, 15 pour Johanne Gomis et 17 pour Kariata Diaby, qui finit presque en double-double puisqu'elle a ajouté 9 rebonds. Grâce à cette promenade de santé islandaise, Villeneuve d'Ascq prend logiquement la tête du groupe L, avant de recevoir les Tchèques de Brno la semaine prochaine puis d'aller à Tarbes la semaine suivante pour la troisième journée. Un déplacement beaucoup moins long que celui de ce jeudi.



Les marqueuses nordistes : Anderson (2), Heriaud (7), Drame (5), Gomis (15), Ygueravide (13), Djaldi-Tabdi (4), Diaby (17), Diakité (4), Salaun (4), Harmon (13)