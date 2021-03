Eurocoupe (F) : Villeneuve d'Ascq en quarts !

Les marqueuses de Villeneuve d'Ascq :

BASKET / EUROCOUPE (F)

Huitièmes de finale - Mardi 16 mars 2021

Villeneuve d'Ascq

Victorieuse de l'Eurocoupe en 2015, Villeneuve d'Ascq sera de nouveau en quarts de finale cette saison. Le club nordiste a décroché son billet ce mardi lors d'un match sec disputé contre le Spartak Moscou, à Valence. Cette saison, en raison de la pandémie de coronavirus, les organisateurs de la deuxième Coupe d'Europe dans la hiérarchie continentale ont en effet décidé que les huitièmes et les quarts se disputeront sur un seul match, dans quatre salles différentes. Et c'est donc L'ESBVA qui est sorti vainqueur de cette rencontre.Villeneuve d'Ascq a en effet manqué son début de match, se retrouvant mené 23-8 après neuf minutes de jeu. Mais les filles de Rachid Meziane sont enfin parvenues à maîtriser Peyton Quinn Williams (19pts au total) et Kseniia Levchenko (16pts) et sont revenues peu à peu au score. Elles ont d'abord signé un 21-5 en six minutes pour passer devant d'un point, puis sont rentrées aux vestiaires en menant 42-31. Grâce à un 15-0 en début de deuxième mi-temps, les Russes sont revenues dans le match, mais ont finalement lâché de nouveau dans le dernier quart, permettant aux Nordistes de s'imposer de sept points., alors que Courtney Alexandria Hurt a presque fini en double-double : 16 points et 9 rebonds. Villeneuve d'Ascq sera opposé dès jeudi à Valence ou à Miskolc. Deux autres clubs français disputent les huitièmes de finale : St-Amand-les-Eaux et Charleville-Mézières.Berkani (23), Wadoux (5), Gomis (4), Ygueravide (8), Djaldi-Tabdi (6), Peters (5), Salaun (2), Hurt (16)Spartak Moscou -: 62-69Szekszard - St-Amand-les-Eaux :