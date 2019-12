Eurocoupe (F) : Fribourg n'a pas existé face à Charleville-Mézières

Au lendemain du succès de La Roche-sur-Yon, le Groupe J de l’Eurocoupe féminine a connu son épilogue à Fribourg. Sur le parquet du club suisse, Charleville-Mézières n’a laissé aucune place au suspense. Avec seulement huit points encaissés dans les dix premières minutes de jeu, les coéquipières Giorgia Sottana (17 points) et Evelyn Akhator (18 points, 12 rebonds) ont donné le ton d’une rencontre qu’elles ont dominé de la première à la dernière seconde. Face à des Fribourgeoises au sein desquelles Ines Viana (17 points) a été esseulée, les Flammes n’ont cessé de creuser l’écart pour s’imposer au final de 39 longueurs (59-98). Une victoire qui permet aux Ardennaises de terminer premières de leur groupe avec un point d’avance sur La Roche-sur-Yon, ce qui leur permet de se qualifier pour la suite de la compétition, les huitièmes de finale directement pour Charleville-Mézières, tout comme Basket Landes, et un tour de barrages pour les Vendéennes.



BASKET - EUROCOUPE / GROUPE J

6eme et dernière journée

Mercredi 4 décembre 2019

Liège - La Roche-sur-Yon : 58-74



Jeudi 5 décembre 2019

Fribourg - Charleville-Mézières : 59-98



Classement du Groupe J

1- Charleville-Mézières 11 points

2- La Roche-sur-Yon 10

3- Fribourg 9

4- Liège 6