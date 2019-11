Eurocoupe (F) : Charleville-Mézières stoppé par la Roche-sur-Yon

BASKET – EUROCOUPE (F) / GROUPE J

5eme journée – Mercredi 27 novembre 2019

Charleville-Mézières - La Roche-sur-Yon : 81-84

Jeudi 28 novembre 2019

Classement du Groupe J

Charleville-Mézières 9

La Roche-sur-Yon 8



Il y aura eu de l’engagement et de l’envie. Des jours meilleurs arriveront 💪🔥

Les Flammes s’inclinent 81-84 face à la Roche-Vendée. pic.twitter.com/LMxQsgILZj

— Flammes Carolo (@FlammesCarolo) November 27, 2019

Basket Landes imbattable

BASKET – EUROCOUPE (F) / GROUPE H

5eme journée -

Basket Landes

Classement du Groupe H

Basket Landes 10 points

Rien ne va plus pour Charleville-Mézières.. Les Yonnaises ont voulu se rattraper après leur lourde défaite à domicile le mois dernier lors de la troisième journée européenne et elles l'ont fait avec la manière. Les locales ont été surprises dès le premier quart-temps avec un retard de dix points qu'elles n'ont jamais réussi à combler. La Roche-sur-Yon a fait la course en tête tout au long de la rencontre et a relancé le groupe J avec ce succès en revenant à seulement un point de Charleville-Mézières, toujours en tête.Fribourg - Liège PanthersFribourg 6Liège Panthers 4De son côté, Basket Landes ne s'arrête plus.. Un large succès acquis dès le premier quart-temps puisque l'équipe visiteuse n'avait inscrit que quatre points seulement à l'issue de ce dernier. Inspirée en championnat ainsi qu'en Eurocoupe, la formation tricolore n'a fait qu'une bouchée de son adversaire pour signer une sixième victoire de rang toutes compétitions confondues et assurer un peu plus la première place du groupe H avant d'affronter Miskolc, deuxième, le 4 décembre prochain.- Pecs : 83-48- La Seu d’Urgell : 73-69Miskolc 8La Seu d’Urgell 7Pecs 5