Eurocoupe : Bourg-en-Bresse n'a pas à rougir

Et Bourg s'effondra...



JL Bourg 77 🆚 88 @valenciabasket



Un superbe match à Ekinox, un beau jeu collectif mais malheureusement, les Bressans craquent dans les derniers instants sous la pression du leader du groupe 🙏 #WeRedy #RoadToGreatness pic.twitter.com/P2D6Hz0h9p



BASKET - EUROCOUPE (H) / GROUPE B

14eme journée

Mardi 8 mars 2022

Bourg-en-Bresse

Mercredi 9 mars 2022

Bourg-en-Bresse a fait mentir tous ceux qui lui promettaient avant l'heure une lourde déconvenue face à Valence. Mieux :de ce groupe B dont notre représentant ferme toujours le Top 8 synonyme de qualification pour la suite, mais il n'a pas démérité, comme il n'a pas à rougir de sa prestation, même si elle a débouché sur la neuvième défaite de la "Jeu", qui devra patienter avant de décrocher un sixième succès. Les Burgiens peuvent avoir un seul regret : celui de s'être complètement écroulés dans le dernier quart-temps (30-14 pour Valence) alors que leurs efforts leur avaient permis dans la période précédente de passer pour la première fois au score alors que leurs adversaires avaient regagné les vestiaires à la pause avec quatre longueurs d'avance (42-38).Un coup de bambou intervenu au pire moment pour Bourg et surtout fatal pour la JLB de Rasheed Sulaimon (meilleur marqueur de son équipe avec 17 points mardi) face àqui n'a donc pas permis à Axel Julien et ses coéquipiers d'enchaîner une deuxième victoire sur leur parquet après leur succès du 17 février dernier face aux Espagnols de Gran Canaria. La troisième défaite toutes compétitions confondues pour Bourg, battu face aux deux ogres de Betclic Elite l'ASVEL et Monaco lors de ses deux dernières sorties en championnat. Là aussi sans avoir à avoir honte.: 77-88- Ulm (ALL) : 79-68Olimpija Ljubljana (SLO) - Buducnost (MTN) :20h00 : Venise (ITA) - Virtus Bologne (ITA)21h00 : Gran Canaria (ESP) - Bursaspor (TUR)