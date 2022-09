Eurobasket : la Turquie perd Shane Larkin

C'est un énorme coup dur pour la Turquie, qui affronte la France samedi en 1/8e de finale du championnat d'Europe. À son arrivée à Berlin, la Turquie a appris qu'elle devrait terminer le tournoi sans son meneur vedette, Shane Larkin ! Très discret lors du dernier match de poule face à l'Espagne avec 1/6 aux tirs en 30 minutes, le meneur naturalisé souffre d'une déchirure d'un ligament entre le majeur et l'annulaire de la main droite.

Blessé lors du premier match de poule face au Monténégro, il a joué les matches suivants avec un strap mais il a aggravé sa blessure, et il a profité de la journée de repos pour rentrer à Istanbul. Là-bas, il a passé une IRM, et le verdict est tombé : il doit se faire opérer et son indisponibilité sera de deux mois.

Deux mois d'absence

"Selon les informations reçues ce matin. Shane Larkin doit être opéré de la main. Il a une déchirure importante entre le troisième et le quatrième doigt de sa main" explique Ergin Ataman "Il ne sera pas en mesure de jouer contre la France à l'EuroBasket. Il m'a dit qu'il ne pouvait même pas tenir le ballon. C'est le coup qu'il a reçu lors du match contre le Monténégro qui a provoqué cela. L'opération est devenue inévitable lorsque l'IRM a révélé une déchirure importante. Il a également dit qu'il voulait jouer beaucoup, mais qu'il avait beaucoup de douleurs et qu'il ne pouvait pas tenir le ballon".

Meneur de jeu de l'Efes, qu'entraîne aussi Ataman, Larkin va manquer la fin de cet Euro, mais aussi le début du championnat turc et les premières journées d'Euroleague. Côté Bleu, Guerschon Yabusele est toujours aux soins, et le staff bleu pourrait le ménager en prévision d'un éventuel quart-de-finale.