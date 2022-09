Nando de Colo s’est montré « cash » avec l’équipe de France. Absent pour l’Euro 2022, car ayant ressenti le besoin de faire une pause cet été avant de rejoindre l’ASVEL dans le cadre d’un retour dans le championnat de France treize ans après son départ de Cholet, le meneur international (184 sélections) s’est longuement exprimé au micro de RMC à la suite de la défaite de Bleus ce dimanche face à l’Espagne.

« Je suis frustré parce que, quand je regarde la finale, j’ai ma femme espagnole qui est à côté et ce n’est pas facile de voir l’équipe évoluer de cette façon-là, a confié le joueur de 35 ans. Je pense que, sur la finale, il y a eu des mauvais choix tactiques, des prises de décision qui n’ont pas été bonnes. »

À ses yeux, les Bleus auraient dû « prendre le match en main » lors d’une deuxième mi-temps durant laquelle les Espagnols étaient à portée, l’écart ayant été très vite réduit à trois petites longueurs avant que l’équipe de France ne sombre à nouveau.

De Colo : « On est tout le temps obligés de batailler »



Mais, au-delà de cette seule finale, c’est durant l’intégralité de ce championnat d’Europe que l’équipe de France a démontré un manque criant de constance dans la performance. « Il y a des choses qui n’ont pas été faites de la bonne manière.

Encore une fois, c’est facile de le dire derrière son écran. On a eu beaucoup de ballons perdus tout au long de cet Euro, a confié Nando de Colo alors que les Bleus ont émargé à 15,8 pertes de balle par match tout au long de la compétition. On a eu des pertes de balle où on se demande comment on a pu les perdre.Au lieu de montrer qu’on contrôle le match, on est tout le temps obligés de batailler. »

Pour le meneur international, qui devrait être de retour en sélection pour la Coupe du Monde 2023 mais surtout pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, « il faut que chacun se remette à sa place, que chacun sache exactement ce qu’il peut apporter à l’équipe ».

Nando de Colo appelle aussi à mieux tirer parti des qualités de Rudy Gobert, muselé par les Espagnols. « Quand on lui donne la balle très souvent au poste haut, et bien ce n’est pas la meilleure façon de l’utiliser, a-t-il ajouté. On sait très bien sur quel style de jeu Rudy peut nous être très important. Si on crée pour lui, il faut être plus dans l’agressivité dans le panier. » Une leçon qui pourrait être profitable à l’avenir.