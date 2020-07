Espagne : Albicy retourne en Liga

Andrew Albicy est de retour en Liga ! Passé par Andorre entre 2016 et 2019, le meneur de 30 ans évoluera la saison prochaine à Gran Canaria. Il l’a annoncé ce vendredi dans une « story » Instagram. En 2019-20, le natif de Sèvres portait les couleurs du Zenit St-Pétersoburg, où il tournait à 6,2 points de moyenne, dans une équipe qui était sixième de la Ligue VTB et dernière de l’Euroligue au moment de l’interruption de la saison pour cause de pandémie de coronavirus. Passé par Paris (2006-2007), Paris-Levallois (2007-2011 puis 2012-2014), Gravelines-Dunkerque (2011-2012 puis 2014-16) et donc Andorre, l’international français (62 sélections, 171 points, médaillé de bronze au Mondial 2019) va donc découvrir le sixième club de sa carrière.

Albicy affrontera Nanterre en Eurocoupe

En 2019-2020, Gran Canaria a terminé onzième de la saison de Liga (qui avait été interrompue par la pandémie puis avait repris dans un format court dans un lieu unique, avec douze équipes). Mais le club des Canaries disputera tout de même l’Eurocoupe, avec Patras, Trente, Ljubljana, Bursaspor et Nanterre dans son groupe, l’occasion pour Andrew Albicy de faire un retour dans ses Hauts-de-Seine natales. Il retrouvera notamment à Gran Canaria AJ Slaughter, passé par Cholet, Chalon, Strasbourg et l’ASVEL. Albicy tentera de briller au sein du club espagnol, lui qui rêve de disputer les Jeux Olympiques de Tokyo dans un an avec l'équipe de France.