Equipes de France : Un double rendez-vous face à l'Espagne à Bercy

Le programme de préparation pour les J.O. dévoilé. Avec notamment une double dose de France-Espagne 🚹🚺 à l'@AccorH_Arena le 10 juillet prochain ! 🇫🇷

➕ d'infos : https://t.co/WHw1ZGgcnk#EDFBasket #ObjectifTokyo pic.twitter.com/YoYqp7Ztfw

— Equipes de France de Basket ⛹️‍♂️⛹️‍♀️ (@FRABasketball) February 18, 2020

Des stages en Espagne et en Australie pour les Bleues



Le programme de préparation de l'Équipe de France féminine 👇#ObjectifTokyo pic.twitter.com/fYHgaMwUye

— Equipes de France de Basket ⛹️‍♂️⛹️‍♀️ (@FRABasketball) February 18, 2020

Les Bleus passeront par Pau et la Chine avec un match face aux Etats-Unis



Le programme de préparation de l'Équipe de France masculine 👇#ObjectifTokyo pic.twitter.com/6UIvWruq0N

— Equipes de France de Basket ⛹️‍♂️⛹️‍♀️ (@FRABasketball) February 18, 2020

Le ton est donné. Pour préparer au mieux les tournois olympiques de basketball, la Fédération Française a dévoilé ce mardi lors d’une conférence de presse organisée à l’INSEP, le programme des stages et matchs amicaux pour les Bleues et les Bleus sur la route de Tokyo. Une préparation dont le point d’orgue aura lieu dès le 10 juillet prochain avec, fait rare, les deux équipes de France qui disputeront un match face à l’Espagne, championne du monde masculine et championne d’Europe féminine en titre, sur le parquet de l’Accor Arena (nouveau nom de l’AccorHotels Arena, ndlr) de Paris-Bercy.Pour l’équipe de France féminine, cette préparation démarrera dès le 8 juin avec un stage en France dont le lieu n’a pas encore été déterminé et avec deux matchs amicaux les 17 et 18 juin contre des adversaires encore inconnus. Après trois jours de repos et un deuxième stage de trois jours, les Tricolores prendront la direction de l’Espagne pour deux matchs amicaux avant un retour en France. A l’issue de cette journée, les Bleues prendront l’avion pour rallier l’Australie et deux rencontres prévues les 14 et 16 juillet, qui seront le dernier préalable avant l’arrivée au Japon, qui proposera aux Françaises un dernier galop d’essai avant l’installation dans le village olympique.En ce qui concerne l’équipe de France masculine, Vincent Collet et son staff ont décidé de s’appuyer sur les fondamentaux. A l’image de la préparation en vue de la Coupe du Monde l’an passé, les Bleus passeront une semaine à Pau à partir du 21 juin prochain, soit une dizaine de jours après la conclusion de la Jeep Elite et les finales NBA. Depuis le Béarn, les Tricolores rejoindront l’Espagne pour un match amical face à la Roja à Malaga le 30 juin puis un retour sur Paris pour un premier match amical le 7 juillet contre un adversaire à déterminer puis le « match retour » face à l’Espagne à l’Accor Arena. La dernière ligne droite de cette préparation est prévue à Shanghai pour un tournoi avec un premier match face à la Serbie ou l’Australie avant le deuxième temps fort de cette préparation, un match face aux Etats-Unis. A la veille de rallier le village olympique, les Bleus auront droit à une répétition générale face à l’Argentine, vice-championne du monde. Pour le tournoi olympique, Vincent Collet a déjà prévenu ses joueurs. « La formule a changé pour les Jeux Olympiques. Il sera beaucoup plus difficile qu'auparavant de calculer qui sera son adversaire lors des matchs couperets », a assuré le sélectionneur national.