Equipe de France : Rudy Gobert envoie un message à Joel Embiid en vue d'une arrivée chez les Bleus

Rudy Gobert et Joel Embiid réunis sous le maillot de l'équipe de France, cela pourrait donner quelque chose d'explosif. Ainsi, les deux intérieurs pourraient former un duo de feu, et même un trio totalement incroyable avec Victor Wembanyama. Pour l'heure, Gobert est un cadre des Bleus et Wembanyama commence à se faire une place après des premières sélections convaincantes. Mais pour ce qui est de Joel Embiid, le joueur des Philadelphie 76ers hésite encore entre la sélection française et la sélection américaine. Forcément, une arrivée d'Embiid serait un énorme plus pour la France, surtout à quelques mois de la Coupe du monde qui aura lieu cet été. Gobert, qui évolue aux Minnesota Timberwolves, s'est exprimé dans une interview pour Mundo Deportivo à ce sujet et il a envoyé un message fort à Embiid, tout en fantasmant sur un possible trio avec Wembanyama et le joueur des 76ers.

Gobert envoie un message à Embiid

"Quelle sélection va choisir Embiid ? Je ne sais pas, c’est à lui qu’il faut poser la question. La logique voudrait qu’il aille où il veut aller. Mais il doit comprendre que s’il vient chez nous, il ne devra pas simplement aller sur le parquet, jouer et basta. Il faudra qu’il s’imprègne de la culture et qu’il comprenne que ça va au-delà d’une simple équipe. On devra aussi faire preuve d’adaptation, ce sera dur. (Concernant un possible trio avec Wembanyama et Embiid) C’est difficile d’imaginer ce que pourrait donner un trio comme ça. C’est assez effrayant. Est-ce que ça nous rendrait invincible ? C’est possible. Comme je l’ai dit, ce serait assez terrifiant", a balancé Gobert, visiblement très chaud pour évoluer avec la star des 76ers sous le maillot tricolore. Il faudra encore attendre avant de connaître le choix d'Embiid, alors que celui-ci pourrait finalement décider de porter le maillot de la Team USA. En tout cas, le message de Gobert est envoyé !