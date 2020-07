Efes Istanbul : Beaubois prolonge deux ans

Arrivé à l’Efes Istanbul en 2018, Rodrigue Beaubois (1,90m) va y rester au moins jusqu’en 2022. Le meneur (ou arrière) de 32 ans a en effet prolongé son contrat pour les deux prochaines saisons avec le club turc. Cette saison, le natif de Pointe-à-Pitre tournait à 7,9 points, 1,6 rebonds et 1,7 passes de moyenne en 26 matchs (15 comme titulaire) d’Euroligue, compétition dont l’Efes Istanbul avait atteint la finale en 2019 (perdue contre le CSKA Moscou), et était en tête du classement à six journées de la fin de la saison régulière cette année, lorsque la saison a été arrêtée en raison de la pandémie de coronavirus. L’Efes était également en tête du championnat turc à la mi-mars, avant son interruption.

Beaubois champion NBA avec Dallas

Avec de poser ses valises sur les bords du Bosphore, Rodrigue Beaubois avait porté les couleurs de Cholet (2006-09), Dallas (2009-13), Charleroi (2014), Le Mans (2014-15), Strasbourg (2015-16) et Vitoria. Malgré un beau palmarès (champion NBA 2011, champion de Turquie 2019, vainqueur de la Semaine des As 2008) et une présence dans le groupe de la « Team France Basket », il n’a jamais connu la moindre sélection en bleu.