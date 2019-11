Deux légendes du basket féminin français à la Ligue et à la Fédération

Yannick Souvré et Cathy Melain prennent du galon ! Les deux joueuses emblématiques du basket français des années 1990 et 2000 ont été nommées ce mardi à la Ligue et à la Fédération. Souvré (50 ans, 243 sélections), sacrée championne d’Europe avec la France en 2001 et victorieuse de trois Euroligue avec Bourges et huit championnats avec Mirande et Bourges, va quitter ses fonctions à la Ligue nationale de volley pour devenir directrice de la Ligue féminine de basket. Quant à Cathy Melain (45 ans, 214 sélections), sacrée championne d’Europe avec la France en 2001 et 2009, et huit fois championne de France avec Bourges, elle va devenir Conseillère technique nationale à la Fédération française de basket, avec pour mission de "mener une réflexion sur la formation des jeunes joueuses à fort potentiel issues du Pôle France BasketBall ainsi que sur les Centres de formation des clubs de Ligue Féminine."