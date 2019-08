Des Bleus à réaction

Après la défaite face à la Turquie et une victoire contre la Tunisie, la semaine dernière, il fallait passer la vitesse supérieure pour les Bleus, à deux semaines du Mondial chinois. Ils ont mis un peu de temps jeudi, à Villeurbanne, devant le Monténégro, mais les hommes de Vincent Collet ont pris leurs responsabilités afin de chasser le doute. Vainqueurs 80-72, ils se sont laissés porter par un dernier quart remarquable - remporté 29-13 - alors qu'ils comptaient 13 points de retard au coeur du deuxième quart (30-43).

"On a mis du temps à rentrer, mais on s'est bien rattrapés, confirme Evan Fournier sur RMC Sport. Le Brésil sera un tout autre style, mais c'est bien de se frotter à différents types de jeu." Axel Toupane, qui joue sa place dans la liste finale des 12, a lui marqué des points: "J'ai essayé d'amener de l’énergie en sortant du banc, ça a commencé par la défense et ensuite j'ai juste joué. A ce niveau-là, tu dois être utile des deux côtés du terrain. On a des leaders comme Nando de Colo ou Nicolas Batum, et on essaie d'être là derrière."

Le 14-0 encaissé dans le deuxième quart n'a donc pas été rédhibitoire, peut-être même salvateur pour permettre aux Français de finir ainsi en trombe. Et comme, fatalement, on retient toujours la fin dans ce type de victoire... De Colo, pour sa reprise, n'affiche pas encore une forme resplendissante, pas plus que Frank Ntilikina qui a commis quelques airballs. Mais Batum était là avec ses 18 points (meilleur marqueur), de même que Fournier et ses 17 unités, face à son coéquipier d'Orlando Nikola Vucevic qui a terminé avec un petit double-double (12 points, 10 rebonds).