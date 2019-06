De Colo quitte le CSKA Moscou

Nando De Colo et le CSKA Moscou, c'est terminé. Après cinq saisons riches en titres, le club russe a annoncé le départ du meneur-arrière français.

Avec le CSKA, l'ancien joueur de Cholet et San Antonio a cumulé les succès collectifs (trois fois vainqueur de l'Euroligue, quatre fois champion de VTB League...), et les distinctions individuelles (MVP de l'Euroligue en 2016, MVP de la VTB League à trois reprises...). L'international tricolore a tourné à plus de 16 points de moyenne lors de ses 292 matches avec le club moscovite.

De Colo est donc désormais sur le marché. Un retour en Liga espagnole ou une nouvelle aventure en NBA, après ses passages décevants aux Spurs (2012-2014) et aux Raptors (2014), sont deux options envisageables.