Coupe du Monde (F) : Rupert postule pour le premier match

Iliana Rupert sera-t-elle présente pour le premier match de l'équipe de France ? Ce jeudi, les Bleues font déjà leur entrée en lice à l'occasion de l'édition 2022 de la Coupe du Monde de basket féminin. Tout juste sacrée championne WNBA, pas plus tard que ce dimanche, avec sa franchise des Aces de Las Vegas, l'intérieure tricolore, aujourd'hui âgée de seulement 21 ans, va enchaîner avec l'Australie, lieu où se déroulera la prestigieuse compétition, pour une arrivée prévue ce mercredi, en provenance des Etats-Unis, soit à la veille de l'entrée en lice de sa sélection. Ce lundi, devant la presse, Jean-Aimé Toupane, qui n'est autre que le sélectionneur de l'équipe de France, n'a pas exclu la possibilité de la faire jouer à l'occasion de ce fameux premier match, dans des propos rapportés par l'AFP : "Si on a besoin d'elle, oui (elle pourra jouer). Après validation du docteur. Oui, (Rupert) va prendre le train en marche. J'ai été en relation avec elle tout le temps, elle s'est entraînée tout le temps. Elle se sent prête."

Rupert a peu joué en finale WNBA

Un premier match, pour lequel Rupert, malgré son faible "temps de répit" dont elle disposera après son très long voyage et suite également au décalage horaire, postule donc. Cette fameuse rencontre se jouera à 12h30 heure française, contre l'Australie, le pays-hôte, et plus précisément du côté de Sydney. Rupert a que très peu joué lors de la finale WNBA, avec même moins de quatre minutes par rencontre. Son rôle au Mondial devrait être certainement bien plus important, dans le secteur intérieur, dans la mesure où les Bleues doivent notamment faire sans leur capitaine, et également meilleure marqueuse de leur histoire, à savoir Sandrine Gruda, actuellement blessée au niveau de son mollet gauche.