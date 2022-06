Coupe du Monde (F) : Changement d'adversaire pour les Bleues

Changement d'adversaire pour la France à la prochaine Coupe du Monde de basket féminin ! Alors que les Bleues devaient affronter, en plus de la Serbie, du Japon, du Canada et de l'Australie, le Nigéria dans le cadre de la poule B du Mondial, qui aura lieu du 22 septembre au 1er octobre en Australie, elles affronteront finalement le Mali plutôt que les Nigérianes. Le président de la République du pays, Muhammadu Buhari, a en effet décidé de retirer toutes les équipes nationales de basket des compétitions internationales pendant deux ans, en raison de la grave crise qui secoue la Fédération, qui a deux présidents depuis le mois de janvier. La FIBA a pris acte de cette décision et a donc annoncé ce jeudi qu'elle remplaçait le Nigéria par le Mali.

Les Bleues ont battu le Mali en février

"Après des discussions avec la NBBF (la Fédération nigériane de basket, ndlr), et malgré la demande de la FIBA, il est devenu clair que la décision du gouvernement nigérian ne permet pas à la NBBF de confirmer sa participation à la Coupe du Monde Féminine FIBA 2022. Au vu des nombreuses échéances strictes ne pouvant pas être repoussées afin d'assurer le succès d'un événement international majeur (procédures de visa, programmation des matchs, vente de billets, hébergement, matchs amicaux, effectifs préliminaires, billets d'avion, accréditations, etc.) et afin de protéger l'intégrité de la compétition, le Comité Exécutif de la FIBA a pris les décisions suivantes : Confirmation du retrait du Nigéria de la Coupe du Monde Féminine FIBA 2022. / Le Mali, classé 4eme du Groupe B du Tournoi de Qualification pour la Coupe du Monde Féminine FIBA 2022 de Belgrade, est invité à participer à la Coupe du Monde Féminine FIBA 2022. La FIBA va évaluer si des mesures doivent être prises concernant la participation de la NBBF dans les autres compétitions FIBA et si d'éventuelles sanctions disciplinaires doivent être infligées à la fédération nigériane", dit le communiqué. Le 25 septembre, la France, médaillée de bronze olympique en titre, affrontera donc le Mali pour son troisième match de poules. Une équipe que les Bleues ont battue 77-66 en février dernier en match amical.