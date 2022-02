Coupe du monde 2022 (Q) : La France largement battue par la Chine pour finir

Début de mandat compliqué pour Toupane



Un nouveau match à oublier. Qualifiée pour la Coupe du monde 2022 depuis vendredi soir,Déjà privées d’Alix Duchet, de Sarah Michel, de Sandrine Gruda et d'Endy Miyem, les Bleues ont également dû faire sans Olivia Epoupa, ménagée pour cette rencontre disputée dans la Ranko Zeravica Sports Hall.Car, d'entrée, les Chinoises ont fait la différence en menant 32-19 après dix minutes de jeu. Un écart qui a encore grimpé pour atteindre les 14 points à la pause (40-54). Les deux dernier quart-temps ont été du même acabit et largement dominé par les joueuses de Wei Zheng (24-16, puis 24-15).Lors de cette rencontre,, alors que Marine Johannès a été la meilleure marqueuse française avec 16 unités. Au final, avec deux défaites en trois rencontres, il n'y a donc que la qualification pour la Coupe du monde 2022 qu'il faudra retenir de cette parenthèse en Serbie, qui a montré tout le travail qu'il restait à faire pour le nouveau staff des Tricolores.Dans l'autre rencontre du jour dans ce groupe, le Nigéria a battu le Mali (73-69) et accompagnera donc la Chine et la France en Australie. Au classement, les Bleues terminent donc à la 3eme place du groupe.- Nigéria : 90-76- Mali : 77-66Mali -: 64-84: 67-65- Mali : 73-69: 70-103Mali 3>>> Les trois premières équipes du groupe sont qualifiées pour la Coupe du monde 2022 en Australie.