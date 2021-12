Coupe de France : Le tirage des huitièmes masculins et des quarts féminins effectué

Le tirage des 8e de finale de la #CDFBasket 🏆🏀 s'est déroulé ce matin au siège de la FFBB

Le verdict est tombé. Ce mercredi, du côté du siège de la Fédération française de basket (FFB), deux tirages au sol ont été ainsi effectués, celui des huitièmes de finale de la Coupe de France masculine de basket, puis ensuite celui des quarts de finale de la Coupe de France féminine de basket.Ces différents duels opposent les huit équipes ayant passé le tour précédent, ainsi que huit formations de Betclic Elite qui ont pris part aux play-offs de la saison 2020-21. Toutes ces différentes rencontres se dérouleront le mercredi 16 février prochain. Chez les dames, on retrouve ainsi des affiches particulièrement relevées. A ce stade de la compétition, on note les entrées en lice de Bourges, Basket Landes et Lattes-Montpellier, avec les cinq autres formations issues du tour précédent. Toutes les différentes rencontres sont programmées pour le samedi 22 janvier prochain.Strasbourg - DijonLyon-Villeurbanne - Vichy-Clermont (Pro B)Saint Quentin (Pro B) - Gravelines-DunkerqueBourg-en-Bresse - LimogesMonaco - Le MansBoulogne-Billancourt - ParisFos-sur-mer - Boulazac (Pro B)Orléans - Pau-Lacq-OrthezNB : Les matchs se dérouleront le mercredi 16 février 2022 à 20h00Tarbes - Villeneuve d'AscqBasket Landes - LyonLanderneau - Saint AmandBourges - Lattes-MontpellierNB : Les matchs se dérouleront le samedi 22 janvier 2022 à 20h00