Coupe de France (H/Quarts de finale) : Les premiers billets pour l'ASVEL, Dijon et Orléans

Eliminé en Euroligue et en difficulté en championnat, l’ASVEL a fait un pas de plus en Coupe de France. Sur son parquet de l’Astroballe, le club villeurbannais a passé l’écueil des quarts de finale en s’imposant face à Boulogne-Levallois mais ça n’a guère été simple. Les deux équipes ont fait jeu égal dans le premier quart-temps puis, si les Rhodaniens ont pu compter jusqu’à huit longueurs d’avance dans le deuxième quart-temps, les Metropolitans ont signé un 11-0 pour repasser devant mais Norris Cole (18 points, 6 passes) a remis les deux équipes à égalité à trois secondes de la pause sur un tir à trois points. Si Boulogne-Levallois, emmené par David Michineau et Archie Goodwin (13 points chacun), a fait la course en tête en début de troisième quart-temps, l’ASVEL a répliqué avec un 14-2 et a entamé le dernier quart-temps avec l’avantage au score. Dix dernières minutes tendues durant lesquelles l’ASVEL a vu une avance de six points s’effacer avec un 9-0 pour les Mets mais David Lighty (8 points) à 25 secondes du terme, a offert la victoire au club villeurbannais (74-73).

Dijon facile face à Strasbourg

Deuxième de Jeep Elite derrière Monaco, Dijon sera également au rendez-vous des quarts de finale de la Coupe de France. Sur son parquet, la JDA est venue à bout de Strasbourg mais les Alsaciens ont fait de la résistance pendant une large partie de la rencontre. En effet, les coéquipiers de Brandon Jefferson (11 points) et Yannis Morin (11 points, 7 rebonds) ont très bien entamé le match, comptant très tôt cinq points d’avance puis ont conclu le premier quart-temps à hauteur des Dijonnais. Mais, durant le deuxième quart-temps, c’est bien la SIG qui a fait le jeu mais n’a jamais eu plus de cinq points d’avance, atteignant la mi-temps avec une marge réduite à deux points. C’est au retour des vestiaires que Dijon a changé de braquet. Les coéquipiers de Chase Simon (17 points) ont signé un 9-0 pour prendre plus de dix points d’avance pour la première fois du match. Un ascendant qui n’a fait que se confirmer au cours d’un quatrième quart-temps à sens unique, durant lequel les Strasbourgeois n’ont marqué que quatorze points contre 25 à leurs adversaires. Dijon s’impose au final de 20 points (83-63) pour valider son billet.

Orléans surprend Le Mans à Antarès

Dans le dernier carré, l’ASVEL et Dijon seront accompagnés par Orléans. Les joueurs du Loiret sont allés chercher leur place en demi-finales sur le parquet du Mans. Contrarié durant le premier quart-temps, le MSB a su mieux fini pour compter cinq points d’avance à l’issue des dix premières minutes. Mais si les coéquipiers d’Ovie Soko (18 points, 6 rebonds) ont fait la course en tête, c’est bien l’OLB qui a mis le dernier coup d’accélérateur pour atteindre la mi-temps avec deux points d’avance. Si les Manceaux ont inscrit les quatre premiers points au retour des vestiaires… ils n’en ont marqué que dix ensuite. Une inefficacité offensive qui a fait le bonheur d’Orléans et de Paris Lee (17 points, 7 passes), qui ont infligé au MSB un 18-2 pour creuser un écart de plus de dix points à l’orée du dernier quart-temps. Les Manceaux ont alors poussé pour tenter un retour du diable vauvert mais ils échouent à six points (78-84) et laissent Orléans rejoindre le plateau des demi-finales de la Coupe de France.



BASKET - COUPE DE FRANCE (H) / QUARTS DE FINALE

Samedi 20 mars 2021

ASVEL - Boulogne-Levallois : 74-73

Dijon - Strasbourg : 83-63

Le Mans - Orléans : 78-84



Dimanche 21 mars 2021

18h00 : Limoges - Gravelines-Dunkerque