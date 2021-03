Coupe de France (H/Quarts de finale) : Le dernier billet revient à Limoges

Le dernier billet pour les demi-finales de la Coupe de France revient à Limoges. Au lendemain de la qualification de l’ASVEL, de Dijon et d’Orléans, le CSP recevait à Beaublanc Gravelines-Dunkerque dans le cadre de la dernière affiche des quarts de finale de l’épreuve. Si le BCM a très vite pris les devants au score, comptant jusqu’à six points d’avance, les Limougeauds ont ensuite profité d’une attaque nordiste bien moins en verve, avec seulement deux points dans les cinq dernières minutes du premier quart-temps, pour creuser l’écart. C’est avec un 17-2 que Limoges a conclu le premier quart-temps pour prendre une avance de onze longueurs… qui n’a pas résisté au réveil tonitruant des Maritimes. En effet, dans les dix minutes qui ont mené à la mi-temps, les coéquipiers de Gavin Ware (19 points, 9 rebonds) ont fermé tous les espaces en défense, ne laissant Limoges ne marquer que cinq points. Un incroyable trou d’air qui a permis à Gravelines-Dunkerque de totalement se relancer dans ce quart de finale, atteignant la mi-temps avec trois points d’avance.

Limoges a vacillé mais n’a pas cédé

Un deuxième quart-temps qui n’a visiblement pas été du goût de Mehdy Mary. Mais il a toutefois fallu attendre quelques minutes après le retour sur le parquet de Beaublanc pour voir le CSP retrouver de sa superbe. Après avoir été menés de cinq points, les coéquipiers de Philip Scrubb (17 points) et Hugo Invernizzi (16 points, 7 rebonds) ont recollé avant de conclure le troisième quart-temps avec un 13-5 pour aborder les dix dernières minutes avec une marge de huit points. Après un tir à trois points de Ludovic Beyhurst (6 points) en tout début de quatrième quart-temps, Limoges a une nouvelle fois connu une période d’absence offensive, ne marquant que deux points en sept minutes. Une apathie dont le BCM a profité, marquant quatorze points dans le même laps de temps pour entamer le « money time » avec un point d’avance. C’est alors que les Limougeauds sont sortis de leur torpeur, signant immédiatement un 11-2 qui leur a permis de finir avec moins de tracas la rencontre. Limoges s’impose de sept points (72-65) au terme d’un match mouvementé et retrouve le dernier carré de la Coupe de France pour la première fois depuis 2015.



BASKET - COUPE DE FRANCE (H) / QUARTS DE FINALE

Samedi 20 mars 2021

ASVEL - Boulogne-Levallois : 74-73

Dijon - Strasbourg : 83-63

Le Mans - Orléans : 78-84



Dimanche 21 mars 2021

Limoges - Gravelines-Dunkerque : 72-65



Le tirage au sort des demi-finales sera effectué ce lundi au siège de la Fédération Française de basketball.