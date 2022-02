Coupe de France (H/Huitièmes de finale) : Monaco, l'ASVEL et Pau-Lacq-Orthez qualifiés, Gravelines-Dunkerque passe après prolongation

BASKET - COUPE DE FRANCE (H) / HUITIEMES DE FINALE

Mardi 15 février 2022

Mercredi 16 février 2022

Jeudi 17 février 2022

Plus d'informations à venir...- Limoges (Betclic Elite) : 88-82- Boulazac (Pro B) : 81-68- Dijon (Betclic Elite) : 94-90- Le Mans (Betclic Elite) : 92-76- Vichy-Clermont (Pro B) : 90-70Saint-Quentin (Pro B) -: 105-111 apOrléans (Betclic Elite) -: 70-77Boulogne-Levallois (Betclic Elite) - Paris (Betclic Elite)Les huit équipes qualifiées prendront part au « Top 8 », avec les quarts de finale et les demi-finales disputées sur le parquet de l’Arena Loire de Trélazé les samedi 26 et dimanche 27 mars.