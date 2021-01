Coupe de France (H/8emes de finale) : Orléans s'offre Monaco, Le Mans, Strasbourg et Dijon qualifiés

Leader de Jeep Elite, Monaco n’ira pas plus loin que les huitièmes de finale en Coupe de France. La « Roca Team » a manqué son entame de match avec un 20-5 dès le premier quart-temps qui a donné de l’air à Orléans, qui n’en demandait pas tant. Mais les coéquipiers de Paris Lee (26 points, 5 passes) n’étaient pas à l’abri d’un retour des Monégasques, qui a eu lieu dans les derniers instants du deuxième quart-temps avec un 9-0 pour revenir à quatre longueurs. La tension est restée vive sur le parquet durant les dix minutes consécutives au repos avant un dernier quart-temps durant lequel les coéquipiers de Robert Gray (18 points) ont su inverser la tendance avec un 15-0 qui leur a permis de passer devant au score pour la première fois depuis les premiers instants du match. Une série à laquelle les Orléanais ont répondu avec un 10-0 pour faire la différence (83-76).

Strasbourg, Le Mans et Dijon ont assuré

Entre Roanne et Le Mans, la surprise n’a pas été au rendez-vous... même si le MSB a dû faire preuve de patience pour venir à bout de la Chorale. Sur leur parquet, les Roannais s’en sont remis à Juvonte Reddic (14 points, 7 rebonds) pour tenir les Manceaux durant les deux premier quart-temps mais, au retour sur le parquet, les coéquipiers de Scott Bamforth (21 points, 7 passes) ont su accélérer pour entamer les dix dernières minutes avec quinze longueurs d’avance. Un ultime quart-temps qui a confirmé la mainmise des Sarthois, qui s’imposent de 22 longueurs (74-96). Pour Strasbourg, l’entame de match sur le parquet de Cholet a été compliquée avec les coéquipiers de Lasan Kromah (18 points) qui ont bien démarré le match et pris dix points d’avance dès le premier quart-temps. Mais les Alsaciens ont haussé le ton avant la pause pour, sans jamais se mettre totalement à l’abri, s’imposer de quatre longueurs (78-82). Dijon, à l’occasion de la réception de Nanterre, a également tenu son rang. Une victoire qui s’est dessinée dès le premier quart-temps, nettement dominé la JDA qui a ensuite pu gérer son avantage pour s’imposer de quatorze longueurs (79-65).



BASKET - COUPE DE FRANCE (H) / 8EMES DE FINALE

Mardi 22 décembre 2020

Boulogne-Levallois (Jeep Elite) - Blois (Pro B) : 76-59



Vendredi 8 janvier 2021

Limoges (Jeep Elite) - Le Havre (NM1) : 99-69



Samedi 9 janvier 2021

Cholet (Jeep Elite) - Strasbourg (Jeep Elite) : 78-82

Roanne (Jeep Elite) - Le Mans (Jeep Elite) : 74-96

Orléans (Jeep Elite) - Monaco (Jeep Elite) : 83-76

Dijon (Jeep Elite) - Nanterre (Jeep Elite) : 79-65



Dimanche 10 janvier 2021

17h00 : Gravelines-Dunkerque (Jeep Elite) - Chalons-Reims (Jeep Elite)

18h30 : ASVEL (Jeep Elite) - Bourg-en-Bresse (Jeep Elite)