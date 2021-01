Coupe de France (H/8emes de finale) : Les derniers qualifiés sont l’ASVEL et Gravelines-Dunkerque

Le plateau des quarts de finale de la Coupe de France masculine de basketball est au complet. A l’inverse de Monaco, écarté par Orléans ce samedi, l’ASVEL sera bien au rendez-vous après sa victoire face à Bourg-en-Bresse. Pourtant, les joueurs de TJ Parker et Frédéric Fauthoux sont passés à côté de leur entame de match. Après avoir ouvert le score par Norris Cole (18 points), les Villeurbannais ont encaissé un 11-0 qui a permis à la JL Bourg de conclure le premier quart-temps devant au tableau d’affichage. Si les Rhodaniens sont d’abord revenus à trois longueurs avant de passer quelques secondes devant au score, les Burgiens ont fait la course en tête avant de voir l’ASVEL revenir à hauteur à la mi-temps. La deuxième moitié de la rencontre a vu les joueurs du président Tony Parker faire la course en tête de bout en bout mais sans jamais « tuer le match ». Emmené par Danilo Andjusic, Bourg-en-Bresse n’a jamais compté plus de onze points de retard mais s’incline au final de neuf longueurs (86-77).

Gravelines-Dunkerque qualifié au bout du suspense

Avant la qualification de l’ASVEL, l’avant-dernier billet pour les quarts de finale est revenu à Gravelines-Dunkerque. Mais les Maritimes ont tremblé pour venir à bout de Chalons-Reims. Si le BCM a fait la course en tête durant le premier quart-temps, un 10-0 a permis aux Champenois de virer en tête à l’entame de la deuxième période. Mais, pour les coéquipiers de Jessie Begarin (24 points), il s’est avéré plus compliqué de tenir le rythme. En effet, Gravelines-Dunkerque a haussé le ton avec notamment un 9-0 pour prendre autant de longueurs d’avance peu avant la pause. Un ascendant que les coéquipiers de Gavin Ware (28 points, 13 rebonds) ont confirmé dans un troisième quart-temps nettement contrôlé pour aborder les dix dernières minutes avec quatorze points d’avance. Mais la tendance s’est inversée, avec notamment un 10-0 d’entrée de quatrième quart-temps. Grâce à deux lancers francs de Jalen Adams (21 points) à quinze secondes du buzzer, le CCRB a arraché une prolongation d’abord en sa faveur mais un 9-0 final a offert la place en quarts de finale à Gravelines-Dunkerque (104-100 ap).



BASKET - COUPE DE FRANCE (H) / 8EMES DE FINALE

Mardi 22 décembre 2020

Boulogne-Levallois (Jeep Elite) - Blois (Pro B) : 76-59



Vendredi 8 janvier 2021

Limoges (Jeep Elite) - Le Havre (NM1) : 99-69



Samedi 9 janvier 2021

Cholet (Jeep Elite) - Strasbourg (Jeep Elite) : 78-82

Roanne (Jeep Elite) - Le Mans (Jeep Elite) : 74-96

Orléans (Jeep Elite) - Monaco (Jeep Elite) : 83-76

Dijon (Jeep Elite) - Nanterre (Jeep Elite) : 79-65



Dimanche 10 janvier 2021

Gravelines-Dunkerque (Jeep Elite) - Chalons-Reims (Jeep Elite) : 104-100 (ap)

ASVEL (Jeep Elite) - Bourg-en-Bresse (Jeep Elite) : 86-77