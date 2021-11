Coupe de France (H/16emes de finale) : Gravelines-Dunkerque bat aisément Nancy

BASKET - COUPE DE FRANCE (H) / 16EMES DE FINALE

Mardi 16 novembre 2021

Mercredi 17 novembre 2021

Mercredi 1er décembre 2021

La logique a été respectée. Ce mercredi soir, à l'occasion des 16emes de finale de la Coupe de France de basket masculin,, qui occupe actuellement la sixième place du classement de Pro B (92-61). Par conséquent, le club de l'élite valide ainsi évidemment son précieux sésame pour les huitièmes de finale de cette Coupe de France de basket masculin et rejoint ainsi les clubs déjà qualifiés la veille, à savoir Pau-Lacq-Orthez, Saint-Quentin, Boulazac, Limoges, Paris sans oublier non plus Vichy-Clermont.- Cholet (Betclic Elite) : 99-92- Blois (Pro B) : 76-57- Evreux (Pro B) : 75-70- Chartres (NM1) : 101-62- Roanne (Betclic Elite) : 89-73- Châlons-Reims (Betclic Elite) : 98-78bat Nancy (Pro B) : 92-61Fos-sur-Mer (Betclic Elite) - Mulhouse (NM1)Les huit qualifiés rejoignent en huitièmes de finale les huit équipes qualifiés pour les play-offs de Betclic Elite la saison passée.