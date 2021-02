Coupe de France (H) : Trélazé encore privé de Top 8 !

La Coupe de France maintenue mais dans son format traditionnel



Basket-ball. Coupe de France : il n’y aura pas de Top 8 à Trélazé https://t.co/yL8eMZiqCj

— Ouest-France Sports (@sports_ouest) February 8, 2021

Trélazé fera encore ceinture.A un mois et demi du rendez-vous, le maire de la commune a appris que, comme cela avait été prévu à l'origine, avec l'événement programmé sur deux jours : les 20 et 21 mars prochains. « Nous avons reçu l’information samedi par mail », révèle pour Ouest France un Marc Goua probablement encore marqué par cette nouvelle mauvaise nouvelle. L'année dernière, à la même époque, la crise sanitaire et la pandémie de Covid-19 qui frappait tout juste dans une France très vite forcée au confinement général avaient eu raison du rendez-vous qu'attendait Trélazé. Cette fois, la Fédération française de basket aurait uniquement avancé, selon nos confrères,La FFBB en aurait fait part lundi aux clubs concernés, les avertissant queA savoir des quarts de finale qui se disputeront sur le parquet de la première équipe tirée. Suite à cette annonce,pour déterminer qui des huit équipes encore en course se déplacera ou, au contraire, recevra. En tout cas, cela ne se passera pas sur le parquet de l'Arena Loire, qui devrait avoir bien du mal à ne pas se sentir lésée. En guise de compensation, Trélazé pourrait se voir proposer en échange d'héberger une autre compétition. Et peut-être même aussi pourquoi pas des billets pour la finale, maintenue le 24 avril à l'Accor Arena. Pas sûr que cela console vraiment Marc Goua, qui se faisait une joie de retrouver le Top 8, deux ans après.